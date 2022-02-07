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【抗疫基金】3項計劃正發放資助　已批613宗申請涉款3,490萬

社會 20:17 2022/02/07

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3項計劃正發放資助，已批613宗申請涉款3,490萬。（資料圖片）

民政事務總署轄下的牌照事務處在新一輪的「防疫抗疫基金」下設立的「會址資助計劃」、「遊戲機中心資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」繼續接受申請，並陸續發放資助。

合資格持有根據《會社（房產安全）條例》（第376章）發出的有效合格證明書（合格證明書）的人士、遊戲機中心經營者及麻將／天九牌照持有人在上述三項資助計劃下可獲發50,000元資助。另外，在會址內有經營卡拉OK、夜總會或酒吧／酒館的合格證明書持有人可按每項獲發額外25,000元資助。

上述三項資助計劃自1月17日起接受申請。截至今日（2月7日），牌照處就三項資助計劃共收到705申請。當中613宗申請已獲批核，涉及資助金額約3,490萬元。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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