【屋苑爆疫】3幢大廈疑出現傳播部分住戶需檢疫　涉啟田邨、安達邨及蘇屋邨

▲ 藍田啟田邨啟仁樓。（陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指多棟大廈需要調查是否有垂直或者橫向傳播，包括藍田啟田邨啟仁樓、秀茂坪安達邨謙達樓、長沙灣蘇屋邨綠柳樓、屯門良景邨良傑樓、天水圍俊宏軒9座（詳情即看：【下一頁】）。

衞生署衞生防護中心指，以下出現懷疑與環境因素（包括垂直／橫向傳播、相連天井位置及共用喉管等）有關聯個案的大廈，需安排相關住戶到檢疫中心進行檢疫，包括：

藍田啟田邨啟仁樓：26至35樓的15室單位住戶

觀塘安達邨謙達樓：21至28樓的03室及04室單位住戶

長沙灣蘇屋邨綠柳樓：20至28樓的12室單位住戶

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠