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【醫院爆疫】10間醫院有15名醫護及職員染疫　伊利沙伯醫院深切治療部停收新症

社會 20:49 2022/02/07

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公院再有15名醫護及職員染疫，涉10間醫院。（資料圖片）

醫管局今日（7日）公布，公立醫院再有15名職員因家居或社區接觸而確診或初步確診新冠肺炎，所有員工已獲安排送院作隔離治療。有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，沒有病人被列為密切接觸者。

涉及15名職員，10間醫院：

  • 屯門醫院1名醫生
  • 於威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、葵涌醫院、明愛醫院、北大嶼山醫院及律敦治醫院工作的6名護士
  • 於威爾斯親王醫院、大埔醫院、天水圍醫院、明愛醫院及仁濟醫院工作的8名病人服務助理、運作助理及文員

部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食或交談，有27名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

其中伊利沙伯醫院深切治療部有17名員工被列為密切接觸者，深切治療部會暫停接收新症，深切治療部內原有病人不受影響，醫院會按實際情況在聯網內進行病床調配。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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