【疫苗接種】今日破紀錄有近7.3萬人接種疫苗　首劑接種人數亦屬9月初新高

▲ （林宇翔攝)

本港第五波疫情來勢洶洶，單是今日(7日)已錄614宗確診個案，創2020年爆疫以來新高，同日更錄逾600宗初步確診，衞生防護中心總監徐樂堅不諱言明日確診宗數或達600至800宗。詳情請見【下一頁】

同時，本港今日再多72,987人接種新冠疫苗，按日再多逾3.2萬人，更創疫苗接種計劃推出以來，單日接種人數新高。

當中有22,731人屬首劑接種，亦為去年9月4日以來最多，同時有近3萬人接種第三劑。本港至昨日已有逾8成合資格人口接種首劑疫苗，而5至11歲小童亦有逾1.7萬人已打首針，佔該年齡群組人口4.2%。

不過勞福局局長羅致光今日於社交網站專頁緊急呼籲，盡快為適宜接種疫苗的院舍院友打針，一旦染疫可減重症風險。

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責任編輯：陳正怡