【第五波疫情】機場臨時樣本採集中心員工初確　最後當值日為2月3日

▲ 機場臨時樣本採集中心員工初確，最後當值日為2月3日。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（7日）表示，一名於香港國際機場一號臨時樣本採集中心工作的人員確認為新冠肺炎初步陽性檢測個案。

該名人員負責為入境旅客執行檢疫措施。他由1月31日至2月2日無需當值，最近一次當值日期為2月3日，但當天沒有接觸任何入境旅客。他2月2日及3日的病毒檢測結果均為陰性。流行病學調查發現他一名有密切接觸的家人於2月5日確認為新型冠狀病毒陽性檢測個案，他同日採集的樣本呈初步陽性，並於昨日（6日）出現病徵。

該名人員工作時有穿着適當的個人防護裝備，與接觸人士保持適當社交距離。衞生防護中心的流行病學調查仍在進行中，而有關的工作地點已進行全面清潔和消毒，並已安排與他共同當值的相關人員在家工作，並將接受病毒測試。

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責任編輯：李榮忠