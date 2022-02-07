【第五波疫情】駐港中資企業齊出力　助市民減輕生活負擔

▲ 招商局集團向葵涌居民派發防疫物資。

本港第五波疫情仍未受控，市民和各行各業大受影響，多間駐港中資中資企業除了積極捐獻防疫抗疫物資，亦結合自身經營業務，推出多項人性化服務，幫助市民減輕生活負擔。

其中，華潤集團捐贈數碼設備，幫助深水埗區內的劏房家庭兒童，讓他們可以停課不停學。而招商局集團則通過其慈善基金會，陸續捐出逾800萬港元抗疫資金，受惠者包括葵涌邨5000多戶受疫情影響的基層家庭等。招商局旗下旗下物業管理公司亦在葵涌邨爆疫時，派出300多名員工入邨，提供清潔、安保和病人運轉等服務。

至於中旅集團，則在深水埗富昌邨富悅樓進行圍封強檢時，為長者和行動不便的街坊提供接駁巴士，每日定時往返富昌邨和楓樹街遊樂場的流動採樣站。中旅集團表示，下一步會在社區開展物資捐贈活動。而中國太平（香港）則通過各大渠道訂購防疫物資並捐贈，亦為前線抗疫義工提供疫情保險。

另外，中銀香港為中小企業提供抗疫專項貸款計劃，設立快速審批通道，為中小企提供營運資金；交銀香港亦積極推出多項抗疫紓困措施，包括降低服務費率，並積極響應港府呼籲，推行彈性上班時間。

供港食品方面，粵海集團旗下的廣南行，近期多渠道組織貨源，與業內合作夥伴協同，全力保證生豬及其他生鮮食品供港。

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責任編輯：林曉君