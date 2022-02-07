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【第五波疫情】4名病人經入院篩查發現初確　分別致20名病人及醫護需檢疫

社會 22:23 2022/02/07

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4名病人經入院篩查發現初確，分別致20名病人及醫護需檢疫。（資料圖片）

醫管局今日（7日）公布4宗經入院篩查發現的新冠肺炎初步陽性病人個案，涉4間醫院，有3名員工及17名密切接觸者需隔離檢疫。

伊利沙伯醫院外科病房一名67歲男病人昨日經入院篩查檢測結果呈初步陽性。有關病人現時正接受隔離治療，情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，同房另一名男病人被列作密切接觸者，會接受隔離檢疫。

威爾斯親王醫院骨科病房一名84歲男病人昨日經入院篩查檢測結果呈初步陽性，現正接受隔離治療，情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，7名病人與該初步確診病人入住同一病格，被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。另外，有3名員工為該名病人進行檢測或護理時，未有佩戴合適護目裝備而被列為密切接觸者，會接受檢疫。

博愛醫院急症科病房一名49歲女病人昨日經入院篩查檢測結果呈初步陽性，病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的5名病人被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。

屯門醫院婦產科一名27歲女病人昨日經入院篩查檢測結果呈初步陽性，病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的4名病人被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。

醫管局表示，有關醫院已徹底清潔及消毒相關範圍，並會繼續和衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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