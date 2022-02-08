【移民潮】初中生流失升　港大同學會書院研辦IB及IGCSE課程回應移民需求

▲ 港大同學會書院校監馮可強（右）表示，因為現時欲安排子女到外國留學甚至移民的家長增加，校方正在研究開辦IB或IGCSE等國際課程。左為教育基金主席謝錦添。（陳永康攝）

本港學界退學移民潮未止，直資名校港大同學會書院本學年上學期有約3%學生退學，初中生流失更高於往年，校方強調加收插班生後，已填補學額。身兼書院校監、港大畢業同學會教育基金副主席馮可強透露，因應目前社會形勢，欲安排子女到外國留學甚至移民的家長增加，而且書院近年中學文憑試（DSE）取得不俗成績，校方最近開始探討兼辦IB或IGCSE等國際課程，研高中級別將一至兩班轉行國際課程，落實10多年前辦學初期已構想的「一校兩制」。

辦學初期已萌生辦IB念頭 擬落實「一校兩制」構想

港大同學會書院校監馮可強表示，早於2006年港大畢業同學會教育基金創辦港大同學會書院時已定下初心：「起初一心想辦IB。」惟受直資條例限制，最少要有一半學生讀本地課程，加上當時學界兼辦本地及國際課程經驗不多，經過基金長時間「內部激辯」，對於初期推行雙軌制的成功機會存有擔憂，直接轉辦國際學校亦有違初衷，決定先辦本地課程；該校亦在2015年連誕兩名DSE狀元佳績。

因為現時形勢，我們聽到有些家長想子女去外國留學，我們正在研究，因我們現在都有基礎，DSE成績都唔錯、亦都有聲譽，會唔會諗多一個alterntative curriculum（替代課程）。

馮可強透露，校方正研究在一、兩班推行國際課程，考慮開辦國際文憑預科課程（IBDP）、國際普通中學教育文憑（IGCSE）或國際高級程度會考（IAL）課程。

上學期約3%學生退學 初中生流失多過往年

早前多間官津、直資名校周年校務報告披露上學年有逾100人退學（詳情即看：【下一頁】）。馮可強指，書院於2021/22學年上學期有約30人退學，佔全校人數3%左右，與過往對比，初中生流失較往年高，整體退學率則相若；學生主要往海外讀書，但亦有部分學生不適應，重新回歸該校。

馮可強形容，近2年學校師生離職、退學移民情況「全香港都有」，教師離職更引伸「老師大執位」，令全港學校教師流動；「相比以前中三、四先去外國，依家開學幾個月就話要移民」，書院亦有多收插班生，另預計學生流失，中一收生亦會「收多啲」。

師生離職退學「全港都有」 插班生增 教師大執位

港大同學會書院與港大同學會小學為直資一條龍學校，基金主席謝錦添表示，整體收生未有出現大問題，「小學每年收幾千份申請，爭百多個位，無生源不足問題。」惟因應社會變動，他認為「要保障12年唔走，就唔係好可能」。面對近年社會急速變化，政府對教育界的要求，謝錦添坦言作為辦學團體必須適應，找出創新方法，維持其教育理念，而連同小學，教育基金辦學已有20年，有條件研究開辦國際課程，提供多一個課程予小部分學生選擇，目前準備開始研究和討論可行性，並需要從各持份者取得共識。

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記者：馮琪雅