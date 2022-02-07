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【第五波疫情】民主黨蘇逸恒確診　已打兩針今年再打莫德納

政治 22:43 2022/02/07

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蘇逸恒確診新冠肺炎。（資料圖片）

早前未經民主黨批准，支持立法會參選人的蘇逸恒，確診新冠肺炎。他今日在其社交媒體透露，去年已接種了兩劑復必泰疫苗，今年則接種了一劑莫德納疫苗。由於本港未有提供莫德納疫苗可供接種，蘇逸恒可能已經離開香港。

蘇逸恒指，他早於本月2日已感到喉嚨痕癢，其後陸續出現輕微咳嗽、流鼻水、鼻塞等病徵，並感到疲累 。他上周四接受檢測，翌日收到結果呈初步陽性，周日已痊癒，當時再接受檢測，結果呈陰性。他稱自己病情輕微，形容「比較像輕微冷傷風談不上感冒」。從其上載的確診截圖顯示，檢測承辦商並非香港。

蘇逸恒接獲通知染疫。（蘇逸恒 Facebook相片）

蘇逸恒與民主黨副主席梁翊婷，於去年立法會選舉，不理民主黨反對，簽署支持同意書予港島東候選人潘焯鴻。民主黨及後召開特別中委會討論事宜，惟會議前夕，蘇逸恒申請辭去中委辭務，但未有申請退黨，及後他再未有就事件現身。民主黨將於本月開會表決革除二人黨籍的建議。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳葆琳

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