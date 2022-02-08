【國安教育】教改洪流展開20年辦學夢　港同推國安鼓勵學生發問拒囫圇吞棗

▲ 一群港大校友近日出書闡述20年來的辦學夢，身兼港大同學會書院校監、教育基金副主席馮可強（右）強調以開辦「有國際視野的本地學校」為目標，多年來透過通識及PI課堂等滲入IB課程精神。左為教育基金主席謝錦添。（馮琪雅攝）

20年前教育改革洪流下，香港大學畢業同學會教育基金以開辦「有國際視野的本地學校」為目標，開辦直資小學及中學，由起初教通識談公平、公義，到現在改革為公民科，基金主席謝錦添認為各科都需訓練獨立思考能力、明辨是非地表達意見，推行國家安全教育仍會堅持教學生凡事可發問，拒絕盲從、囫圇吞棗。

初中引入哲學教學法 訓練思辨

早於1999年港大同學會一班會員不滿香港「填鴨式」教育制度，在多份報章刊登家長宣言「我們對香港教育的願望」，冀學生有愉快學習、獨立思考等；教育基金遂於當年成立，並先後於2002年及2006年開設港大同學會小學及港大同學會書院，目標於12年一貫一條龍教學模式實踐結合「愛心與專業」、「東西方文化」等理念。

身兼書院校監的教育基金副主席馮可強回望書院最初無法開IB課程，但已用英文教通識教育科，先教學生理解公平及公義等概念，再借用概念作答取得佳績；近年從澳洲引入「哲學探究」（Philosophical Inquiry，簡稱PI）教學法，在初中語文、人文及科學等訓練學生思辨，跟IB精神相近，「教學生無唯一標準答案，可各有各道理，不是非黑直白。」

PI活動會以小組圍圈拋波再輪流發言的討論模式，不可疊聲發言，謝錦添說學生「首先要學識聽人哋講說話」，「現在整個世界都係好對立、敵我分明，我們只是早些教他們思考方法。」

早前教育局要求學校推行國安教育，馮指，教育基金已成立國安教育督導委員會，學校會用「積極態度」做足升旗等要求。謝亦說，校方早已強調中西文化結合，助學生認識國情，「唔好盲目做任何事」，但凡「所有問題」都可思考，「例如環保點體現國安呢？好多問題值得問。」「只有明白之後接受，先係真正接受，淨係囫圇吞棗你講乜我做乜，呢個完全唔係教育目的，呢方面我哋仍然有所堅持。

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記者：馮琪雅