【污水帶毒】黃大仙、觀塘及深水埗多個屋苑污水陽性　涉慈康邨、富昌邨、西貢市中心一帶

▲ 黃大仙、觀塘及深水埗多個屋苑污水陽性，涉慈康邨、富昌邨、西貢市中心一帶。（林宇翔攝）

本港第五波疫情未止，多區污水樣本呈陽性，政府今日（7日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環保署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應在黃大仙、觀塘及九龍城的污水檢測到呈陽性的結果，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處下列指明地方（見附件）的人士接受新冠病毒核酸檢測：

污水監測區域黃大仙慈康邨03（TH-03）─黃大仙慈康邨康健樓、康秀樓、康德樓、康潤樓與康添樓

污水監測區域黄大仙008（WTS-008）─黃大仙鳴鳳街20-64號（雙數街號）、鳳凰大廈、翠鳳街1-68號、沙田坳道與沙田坳邨一帶

污水監測區域黄大仙041（WTS-041）─慈雲山慈樂邨（二期）樂信樓與樂仁樓

污水監測區域觀塘油麗邨07（YLE-07）─油麗邨豐麗樓

污水監測區域九龍城德朗邨01（TLE-01）─德朗邨德瑤樓、德瓏樓與德瑩樓

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

同時為跟進在黃大仙、深水埗、西貢、觀塘及元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括沙田民政事務處）將會由明日（8日）起陸續向以下地區的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

污水監測區域黃大仙002（WTS-002）─黃大仙蒲崗村道117-165號、毓華里1-59及6-30 號與毓華街40-80A一帶

污水監測區域深水埗103（SSP-103）─深水埗富昌邨富誠樓、富良樓、富萊樓、富凱樓與富怡樓

污水監測區域西貢3A（SK Site 3A）─北港、西貢市中心、對面海一帶

另外，民政事務總署（包括觀塘及元朗民政事務處）透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向在以下地區（見附件）工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

水監測區域觀塘油麗邨05（YLE-05）─油麗邨雍麗樓、卓麗樓

污水監測區域觀塘油麗邨04（YLE-04）─油麗邨雅麗樓、頤麗樓、逸麗樓、秀麗樓、碧麗樓與智麗樓

污水監測區域元朗2（YL Site 2)─元朗朗屏邨一帶

污水檢測呈陽性的各區地圖

居民如就使用快速測試套裝有疑問，可瀏覽網頁，如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。政府強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠