【青春不要臉】譚玉瑛揭藝員訓練班辛酸史　初入行演丫環最憎拍污辱戲

▲ 譚玉瑛姐姐道出藝員訓練班辛酸，自己最討厭拍戲時有肌膚之親。

今時今日許多天王巨星，不少來自無綫電視（TVB）藝員訓練班，如周潤發、劉德華、梁朝偉、周星馳等等，就算是現在主力做主持的譚玉瑛也不例外。像《青春不要臉》般，等電話開工，你有我無的情況，就算是天王未紅時也不例外。由做妹仔到被派往許多新人也不願意加入的兒童節目，以致找到自己主持的路向，過來人譚玉瑛娓娓道來箇中的辛酸。

▲ 拍《青春不要臉》，當播放《430穿梭機》及《共享陽光》（《430穿梭機》暑期的環節）的主題曲時，就令她想起許多以前的往事，包括每年暑假都會為小朋友舉辦許多戶外的活動。（圖片：TVB提供）

譚玉瑛是第九期（1980年）藝員訓練班的學員，同期今天也具知名度的，包括黃日華及苗僑偉。譚玉瑛記得當年畢業時，《香港電視》雜誌曾經訪問了他們3個。

我想是因為我們成績比較好，公司算捧我們吧，才有機會宣傳。

▲ 訓練班畢業，《香港電視》曾經訪了譚玉瑛、黃日華及苗僑偉這3位明日之星。（圖片：被訪者提供）

當時黃日華經常笑譚玉瑛細細粒。「我其實吃很多東西，但都只有90磅，生出來是這樣實在無辦法，所以只可以做妹仔。」她笑說。事實上，初出道做茄哩啡時，譚玉瑛的確經常做妹仔。

「那時候拍很多古裝及民初的劇集，我做過汪明荃及歐陽佩珊的妹仔。」她記得拍過一套劇集是講幾個女人，而丈夫就去了打仗，但劇名就忘記了。

有一場戲，說有個老公死了，我雖然企在後面，但也跟主角一起緊張。後來石修讚我，你做得好好啊！

▲ 那時候譚玉瑛常拍民初及古裝，地點就在今天的志蓮淨苑，前身是堅成片場。（圖片：被訪者提供）

我們那時候是沒有名字的，名字就是『訓練班』。雖然只是企在後面，但我覺得應該這樣演繹。

她也有被派往《歡樂今宵》（EYT）做趣劇。「那時候張國強已經很紅了，我在趣劇做他的女朋友，所以後來做《430穿梭機》一起做主持，就有些熟悉感。」

▲ 譚玉瑛和張國強曾在YET短劇做情侶，因此後來一起做《430穿梭機》主持，就不會感到陌生。（圖片：網上圖片）

為當紅黃日華平反

話說當年黃日華雖然訓練班未畢業，但已經好紅了。「只是讀了幾個月，公司要為《過客》找男主角，黃日華拍完套劇出街後，fans多到不得了。」譚玉瑛說沒有羡慕也沒有妒忌，反而幫他平息是非。

黃日華拍完劇回來上堂，有男同學就說：「紅咗唔識人啦！以前見到我會攬頭攬頸，現在就係咁意打招呼。」我就說：「以前他只是識得你，現在他出去識了咁多人，個個都攬頭攬頸咪好攰。」

在訓練班，譚玉瑛和黃日華交情也不錯，經常有對手戲。「那時候導師鄭有國很喜歡我和黃日華，他拍八米厘電影，也找我們做演員。」

最討厭肌膚之親

畢業一年後，譚玉瑛便被派往做兒童節目。「我當然想做戲，因為讀了訓練班後，便發覺演戲是一件好玩的事。透過自己的想像力，加上人生經歷，自己發揮之餘又被觀眾接納。而做兒童節目，當然不是我的意願。」

當時訓練班的校長是劉芳剛，譚玉瑛向校長直言不太適合做藝員。

我覺得自己性格不太適合，不喜聽人講粗口，不喜不知幾時返工，然後又要半夜放工，我全部都不喜歡。我那時候想做配音，因為都拿得幾高分，而且不用化粧，不用捱夜。

但校長以沒理由花了那麼多資源培訓一個人而走去做配音，結果譚玉瑛還是簽了藝員合約。

其實譚玉瑛不喜歡的，還有肌膚之親。

好似做妹仔被人污辱，都試過幾次，雖然是借位，都不喜歡。又或者床上戲，影腳踏腳表示兩人一起，我都不喜歡。

因此做兒童節目，不用捱夜，不用半夜收工，又有自己的崗位，譚玉瑛不知幾開心。

當然兒童節目裏那些角色扮演，就不是真正的演戲。「是自己覺得應該這樣做，好隨心，無甚麼壓力，但不會有進步。」

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有才華的不會被埋沒

做了30多年的兒童節目主持，對於新人的懷才不遇，她有這樣的看法。「如果你是得的，一定不會被埋沒。我通常都會這樣鼓勵新人：『你覺得幕後的人喜歡用一個叻人還是蠢人呢？有用好用的人，起碼演繹一些角色，有返咁上下的水準，所以只要做個有用的人，就不用擔心。』」

譚玉瑛自己的體會是做主角，不是你強求就可以，只能努力做好自己的崗位，那麼就一定有機會。

但有些人的心思不是放在努力上，而是用旁門左道的方法，如講人壞話，結果都沒有甚麼好發展。

又有些人返工會穿靚一點，希望讓人看到，雖然不是沒有用處，但她覺得如果真的給你機會，但結果卻做不好，那就玩完了，因此始終要向一個努力的方向走才是正路。

「就好像兒童節目無人喜歡做，無人識你，變相搵不到真銀，即是沒有拍戲的身價，所以許多人做了3年就話要走。但後期世界艱難，因為兒童節目有show錢，就不願走了。」其實，兒童節目就好像一個「木人巷」，對於新人來說，日日拍，逐漸對鏡頭就不會感到害怕，而譚玉瑛一直抱持的心態是：眼前有甚麼工作就努力去做，相信一定有機會。

讀訓練班時認識的同學，初入行大家都想得到一些東西，而每個人有不同的方法。經過那麼多年後，我深深體會到，原來做戲、做主角這些東西不應該強求，不是你要做甚麼就可以做甚麼，反而如果你學緊做戲就努力去學，一定會有機會。

記者：何小雲