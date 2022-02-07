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【新冠肺炎】港鐵一名輕鐵兼職月台職員及一名承辦商清潔員工初步確診　清潔員最後上班日期為今日

社會 23:20 2022/02/07

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港鐵一名輕鐵兼職月台職員及一名在何文田站工作的承辦商清潔員工今日分別初步確診感染。(資料圖片)

港鐵今日表示，公司一名輕鐵兼職月台職員及一名在何文田站工作的承辦商清潔員工今日(7日)分別初步確診感染。該名輕鐵兼職月台職員現正留在家中等候衞生署進一步指示及安排，而承辦商清潔員工則正在醫院接受治療。

該名輕鐵員工在輕鐵天水圍站月台工作，最後上班日期為前日(5日)， 工作時一直有按規定戴上口罩。她因其處所獲發強制檢測公告而需接受檢測，其結果今日呈陽性 。她亦於2月2日及4日分別在輕鐵兆康站及屯門站月台工作。

至於該名承辦商清潔員工則於何文田站工作，今日上班後感到不適，經車站員工召喚救護車到場，將他送院治療。他在醫院期間接受檢測，結果亦呈陽性，目前在醫院接受治療。他最後上班日期為今日，工作時一直有按規定戴上口罩。公司會就上述兩宗個案追蹤是否有其他員工可能被界定為接觸者，如有需要會作出相應安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：洪芷晴

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