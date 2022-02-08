【居安抗疫】密切接觸者今日起強制家居檢疫　政府向物管人員發感染控制指引

▲ 密切接觸者今日起強制家居檢疫，政府向物管人員發感染控制指引。資料圖片

本港新冠疫情非常嚴峻，為盡快遏止病毒擴散，政府宣布即日(8日)起推行「居安抗疫」計劃。衞生署根據《預防及控制疾病規例》（第 599A 章）賦予的權力，分別向確診者的密切接觸者或次密切接觸者，發出 14 天或4天強制家居檢疫令。擅自離開處所會構成刑事罪行。

家居檢疫人士需要遵照衞生署制訂的家居檢疫指引，當中包括感染控制指引，將傳播風險減至最低。接受家居檢疫人士之親友或快遞員可為接受家居檢疫人士送遞日常用品和食物。送遞日常用品和食物的親友或快遞員可把有關物品送至接受家居檢疫人士的住址單位外，但不可進內，以減低他們受感染的風險。

民政​事務總署昨(7日)聯同衞生署衞生防護中心以視像會議方式舉行「居安抗疫」計劃的感染控制簡介會，為超過700名物業管理業界及相關專業團體代表講解「居安抗疫」計劃下，給物業管理人員制定的感染控制指引。主要包括：

（a）送遞人員按照衞生署衞生防護中心指引可安全地向家居檢疫人士送遞物品（例如膳食和網上購物貨品）；

（b）物業管理人員應為送遞人員送遞物品時提供協助，或物業管理人員須親自將物品送遞至家居檢疫人士；及

（c）家居檢疫人士應如何處理垃圾及離開單位棄置垃圾。

衞生防護中心向物業管理人員作出以下建議：

1. 物業管理人員應要求訪客登記個人資料（包括姓名、聯絡電話、探訪日期及時間），以方便在有需要時追蹤接觸者。如果物業已安裝「安心出行」二維碼，應鼓勵訪客使用「安心出行」流動應用程式。

2. 為所有進入有關大廈的人士作體溫監測，並拒絕發燒人士進入大廈。

3. 保持公共地方的環境清潔

經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、共用物品和地板。使用 1 比99 稀釋家用漂白水（即把 1 份含 5.25% 次氯酸鈉的家用漂白水與 99份清水混和）消毒，待 15 至 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用 70%酒精消毒。

被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物汚染的物品表面或地方，應先用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，然後用 1 比 49 稀釋家用漂白水（把1 份含 5.25%次氯酸鈉的家用漂白水與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待 15 至 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用 70%酒精消毒。

公眾經常到訪的地方 (例如升降機、扶手電梯 、大堂入口、等候處、走廊、更亭、大堂詢問處和休憩地方)，每天清潔和消毒最少兩次。

經常接觸的表面(例如按鈕、扶手、拉手、坐椅和信箱)，最少每二至四小時清潔和消毒一次，並於有明顯污垢時清潔和消毒。

每天妥善清除存放於垃圾房內的垃圾及廢物，每天清潔和消毒相關設施最少兩次。

定期清潔升降機內的抽氣扇，並保持其性能良好。

4. 當大廈內有受檢疫人士時， 物業管理應通知其他居民並提醒他們保持良好的個人衞生包括手部衛生，接種新冠疫苗，及正確佩戴貼面的外科口罩，並提醒清潔人員於大廈內有受檢疫人士，並確保清潔人員於執勤時嚴格遵守相關的感染控制措施

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯 李志強