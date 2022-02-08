【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】

▲ 85個地點納入強檢。

政府今日（8日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處85個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。為確保檢測資源的運用更具針對性，由昨天起強制檢測安排將簡化至兩次檢測，第一次檢測須於強制檢測公告起計首3天內完成，第2次檢測則須於第4至6天內完成。

強檢名單如下：

九龍灣德福花園M2座

深水埗福榮街92-98號常福大廈

將軍澳峻瀅1座

九龍灣麗晶花園13座

馬鞍山富寶花園9座

馬鞍山新港城4期M座

大圍富嘉花園1座

沙田瀝源邨富裕樓

荃灣石圍角邨石芳樓

屯門良景邨良華樓

旺角通菜街2A-2P號鴻光大廈A座

深水埗長沙灣道22-24 號恆成大廈

青衣翠怡花園4座

何文田君頤峰8座

屯門良景邨良英樓

油麻地德昌里13號

沙田沙田中心唐寧大廈

大圍大圍道54-58號麗明樓

石硤尾石硤尾邨美亮樓

大角咀一號銀海1座

沙田水泉澳邨朗泉樓

葵涌悅麗苑麗虹閣

紅磡溫思勞街9-11號麗泰樓

土瓜灣美景街68號安和園安泰大廈

鴨脷洲利東邨東茂樓

香港仔成都道38號利港中心

牛頭角安華街2-8號兆景樓

深水埗大南街206-212號朝南樓

何文田皓畋1座

牛池灣彩虹邨金漢樓

柴灣峰華邨曉峰樓

葵涌葵盛西邨10座

柴灣環翠邨喜翠樓

深水埗福華街16-24號龍華大廈

深水埗石硤尾街1A-1C號深水埗大廈

屯門湖景邨湖暉樓

深水埗大埔道190-192號五聯大樓

葵涌葵芳邨葵德樓

元朗Grand Yoho 3座

荃灣富麗花園昌貴閣

荃灣梨木樹邨楊樹樓

藍田藍田邨藍暉樓

觀塘順天邨天暉樓

沙田愉景花園B座

黃大仙新光中心1座

藍田德田邨德瑞樓

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

何文田常樂邨常樂樓

石硤尾白田邨朗田樓

馬鞍山恆安邨恆日樓

深井碧堤半島5座

馬鞍山恆安邨恆峰樓

沙田碩門邨豐碩樓

葵涌葵涌邨綠葵樓

屯門寶田邨3座

粉嶺嘉福邨福安樓

深水埗基隆街164-166號

荔枝角美孚新邨第三期百老匯街74號

鑽石山星河明居A座

現代中醫診所 旺角東海大廈618室

馬鞍山頌安邨頌智樓

大角咀大角咀道237號

元朗屏欣苑屏彥閣

旺角砵蘭街292-294號

西營盤德輔道西 430-440A 號均益大廈1期

青衣牙鷹洲街8號灝景灣2座

大角咀中匯街3-27號中和樓

屯門兆畦苑兆富閣

荃灣川龍街66號華景樓

荃灣荃威花園J座

荃灣海濱花園海裕閣

荃灣海灣花園1座

廣華醫院重建項目一期地盤油麻地窩打老道25號

污水樣本檢測呈陽性的地點

慈雲山慈康邨康健樓

慈雲山慈康邨康秀樓

慈雲山慈康邨康德樓

慈雲山慈康邨康潤樓

慈雲山慈康邨康添樓

慈雲山慈樂邨樂信樓

慈雲山慈樂邨樂仁樓

油塘油麗邨豐麗樓

九龍城德朗邨德瑤樓

九龍城德朗邨德瓏樓

九龍城德朗邨德瑩樓

黃大仙鳴鳳街 20-64 號(雙 數街號)、鳳凰大樓、翠 鳳街 1-68 號、沙田坳邨 與沙田坳道一帶(見圖編 號 28–WTS008 污水監測 區域黃大仙 008 (WTS - 008 ))

詳細指明時間及須檢測時間請按此

【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐