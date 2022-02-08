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【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】

社會 09:06 2022/02/08

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熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

85個地點納入強檢。

政府今日（8日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處85個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。為確保檢測資源的運用更具針對性，由昨天起強制檢測安排將簡化至兩次檢測，第一次檢測須於強制檢測公告起計首3天內完成，第2次檢測則須於第4至6天內完成。

強檢名單如下：

  • 九龍灣德福花園M2座
  • 深水埗福榮街92-98號常福大廈
  • 將軍澳峻瀅1座
  • 九龍灣麗晶花園13座
  • 馬鞍山富寶花園9座
  • 馬鞍山新港城4期M座
  • 大圍富嘉花園1座
  • 沙田瀝源邨富裕樓
  • 荃灣石圍角邨石芳樓
  • 屯門良景邨良華樓
  • 旺角通菜街2A-2P號鴻光大廈A座
  • 深水埗長沙灣道22-24 號恆成大廈
  • 青衣翠怡花園4座
  • 何文田君頤峰8座
  • 屯門良景邨良英樓
  • 油麻地德昌里13號
  • 沙田沙田中心唐寧大廈
  • 大圍大圍道54-58號麗明樓
  • 石硤尾石硤尾邨美亮樓
  • 大角咀一號銀海1座
  • 沙田水泉澳邨朗泉樓
  • 葵涌悅麗苑麗虹閣
  • 紅磡溫思勞街9-11號麗泰樓
  • 土瓜灣美景街68號安和園安泰大廈
  • 鴨脷洲利東邨東茂樓
  • 香港仔成都道38號利港中心
  • 牛頭角安華街2-8號兆景樓
  • 深水埗大南街206-212號朝南樓
  • 何文田皓畋1座
  • 牛池灣彩虹邨金漢樓
  • 柴灣峰華邨曉峰樓
  • 葵涌葵盛西邨10座
  • 柴灣環翠邨喜翠樓
  • 深水埗福華街16-24號龍華大廈
  • 深水埗石硤尾街1A-1C號深水埗大廈
  • 屯門湖景邨湖暉樓
  • 深水埗大埔道190-192號五聯大樓
  • 葵涌葵芳邨葵德樓
  • 元朗Grand Yoho 3座
  • 荃灣富麗花園昌貴閣
  • 荃灣梨木樹邨楊樹樓
  • 藍田藍田邨藍暉樓
  • 觀塘順天邨天暉樓
  • 沙田愉景花園B座
  • 黃大仙新光中心1座
  • 藍田德田邨德瑞樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 何文田常樂邨常樂樓
  • 石硤尾白田邨朗田樓
  • 馬鞍山恆安邨恆日樓
  • 深井碧堤半島5座
  • 馬鞍山恆安邨恆峰樓
  • 沙田碩門邨豐碩樓
  • 葵涌葵涌邨綠葵樓
  • 屯門寶田邨3座
  • 粉嶺嘉福邨福安樓
  • 深水埗基隆街164-166號
  • 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街74號
  • 鑽石山星河明居A座
  • 現代中醫診所 旺角東海大廈618室
  • 馬鞍山頌安邨頌智樓
  • 大角咀大角咀道237號
  • 元朗屏欣苑屏彥閣
  • 旺角砵蘭街292-294號
  • 西營盤德輔道西 430-440A 號均益大廈1期
  • 青衣牙鷹洲街8號灝景灣2座
  • 大角咀中匯街3-27號中和樓
  • 屯門兆畦苑兆富閣
  • 荃灣川龍街66號華景樓
  • 荃灣荃威花園J座
  • 荃灣海濱花園海裕閣
  • 荃灣海灣花園1座
  • 廣華醫院重建項目一期地盤油麻地窩打老道25號

 

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 慈雲山慈康邨康健樓
  • 慈雲山慈康邨康秀樓
  • 慈雲山慈康邨康德樓
  • 慈雲山慈康邨康潤樓
  • 慈雲山慈康邨康添樓
  • 慈雲山慈樂邨樂信樓
  • 慈雲山慈樂邨樂仁樓
  • 油塘油麗邨豐麗樓
  • 九龍城德朗邨德瑤樓
  • 九龍城德朗邨德瓏樓
  • 九龍城德朗邨德瑩樓 
  • 黃大仙鳴鳳街 20-64 號(雙 數街號)、鳳凰大樓、翠 鳳街 1-68 號、沙田坳邨 與沙田坳道一帶(見圖編 號 28–WTS008 污水監測 區域黃大仙 008 (WTS - 008 ))

詳細指明時間及須檢測時間請按此

【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

 

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