【強制檢測】85個地點納入強檢 涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】
社會 09:06 2022/02/08
政府今日（8日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處85個指明地方或範圍的人士接受新冠病毒核酸檢測。為確保檢測資源的運用更具針對性，由昨天起強制檢測安排將簡化至兩次檢測，第一次檢測須於強制檢測公告起計首3天內完成，第2次檢測則須於第4至6天內完成。
強檢名單如下：
- 九龍灣德福花園M2座
- 深水埗福榮街92-98號常福大廈
- 將軍澳峻瀅1座
- 九龍灣麗晶花園13座
- 馬鞍山富寶花園9座
- 馬鞍山新港城4期M座
- 大圍富嘉花園1座
- 沙田瀝源邨富裕樓
- 荃灣石圍角邨石芳樓
- 屯門良景邨良華樓
- 旺角通菜街2A-2P號鴻光大廈A座
- 深水埗長沙灣道22-24 號恆成大廈
- 青衣翠怡花園4座
- 何文田君頤峰8座
- 屯門良景邨良英樓
- 油麻地德昌里13號
- 沙田沙田中心唐寧大廈
- 大圍大圍道54-58號麗明樓
- 石硤尾石硤尾邨美亮樓
- 大角咀一號銀海1座
- 沙田水泉澳邨朗泉樓
- 葵涌悅麗苑麗虹閣
- 紅磡溫思勞街9-11號麗泰樓
- 土瓜灣美景街68號安和園安泰大廈
- 鴨脷洲利東邨東茂樓
- 香港仔成都道38號利港中心
- 牛頭角安華街2-8號兆景樓
- 深水埗大南街206-212號朝南樓
- 何文田皓畋1座
- 牛池灣彩虹邨金漢樓
- 柴灣峰華邨曉峰樓
- 葵涌葵盛西邨10座
- 柴灣環翠邨喜翠樓
- 深水埗福華街16-24號龍華大廈
- 深水埗石硤尾街1A-1C號深水埗大廈
- 屯門湖景邨湖暉樓
- 深水埗大埔道190-192號五聯大樓
- 葵涌葵芳邨葵德樓
- 元朗Grand Yoho 3座
- 荃灣富麗花園昌貴閣
- 荃灣梨木樹邨楊樹樓
- 藍田藍田邨藍暉樓
- 觀塘順天邨天暉樓
- 沙田愉景花園B座
- 黃大仙新光中心1座
- 藍田德田邨德瑞樓
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 何文田常樂邨常樂樓
- 石硤尾白田邨朗田樓
- 馬鞍山恆安邨恆日樓
- 深井碧堤半島5座
- 馬鞍山恆安邨恆峰樓
- 沙田碩門邨豐碩樓
- 葵涌葵涌邨綠葵樓
- 屯門寶田邨3座
- 粉嶺嘉福邨福安樓
- 深水埗基隆街164-166號
- 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街74號
- 鑽石山星河明居A座
- 現代中醫診所 旺角東海大廈618室
- 馬鞍山頌安邨頌智樓
- 大角咀大角咀道237號
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 旺角砵蘭街292-294號
- 西營盤德輔道西 430-440A 號均益大廈1期
- 青衣牙鷹洲街8號灝景灣2座
- 大角咀中匯街3-27號中和樓
- 屯門兆畦苑兆富閣
- 荃灣川龍街66號華景樓
- 荃灣荃威花園J座
- 荃灣海濱花園海裕閣
- 荃灣海灣花園1座
- 廣華醫院重建項目一期地盤油麻地窩打老道25號
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 慈雲山慈康邨康健樓
- 慈雲山慈康邨康秀樓
- 慈雲山慈康邨康德樓
- 慈雲山慈康邨康潤樓
- 慈雲山慈康邨康添樓
- 慈雲山慈樂邨樂信樓
- 慈雲山慈樂邨樂仁樓
- 油塘油麗邨豐麗樓
- 九龍城德朗邨德瑤樓
- 九龍城德朗邨德瓏樓
- 九龍城德朗邨德瑩樓
- 黃大仙鳴鳳街 20-64 號(雙 數街號)、鳳凰大樓、翠 鳳街 1-68 號、沙田坳邨 與沙田坳道一帶(見圖編 號 28–WTS008 污水監測 區域黃大仙 008 (WTS - 008 ))
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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責任編輯：余思嵐