【新冠肺炎】林鄭月娥：堅持動態清零　今日稍後交代行會通過防疫措施【不斷更新】

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本港昨日（6日）確診個案較增至614宗，當中本地個案亦破紀錄達607宗，其中逾450宗仍在追查感染源頭；過去一周本地個案已達1,747宗，其中53%（927宗）暫屬源頭未明個案。特首林鄭月娥今早（7日）出席行會前見記者，交代本港抗疫的方向及情況。

【10:00】

被問到會因應疫情而將特首選舉延期，她說特首選舉的規模很小，僅約1500名選民，相信比數百萬選民的立法會選舉容易，「我看不到有需要押後選舉」。詳情即看:【下一頁】

【09:59】

被問到為何推全民檢測，她表示港府的檢測能力等非無限，措施一定要聚焦使用，精準達至最佳效果，而不是分散它的效果；另強調採取動態清零是目前是合適的策略。

【09:30】

林鄭月娥表示，上周曾預告今日在行會中，會討論現行的情況及作法律的修定以加強現行的措施，預告今日稍後時間會交代港府更新的措施。她說，昨日逾600宗確診個案是驚心動魄的數字，令很多市民及專家關注。

她指出，在抗疫的工作中，港府一定要堅守理念，到目前為止，認為香港一要堅持動態清零，又認為其為最符合香港的實際情況。雖然已開打疫苗近一年，疫苗接種率中，特別是長者方面也不是太高，若他們感染到Omicron而出現死亡底重症的風險，會對本港醫療系統帶來壓力；故港府一定要爭取在這個時間提升疫苗接種率。

現在的堅持是為了在這段時間提升疫苗接種率。

她說，堅持「動態清零」理念，包括外防輸入及內防擴散的政策，令本港渡過了四波疫情。在去年5月至10月疫情較好時，可以放寬措施，至12月出現首宗omicron個案後，港府再次收緊社交距離措施，而且可說是最嚴厲的水平。

她指出，由於Omicron的潛伏期較短，當局多次調整策略，包括早前縮短檢疫期、由現時開始的強檢公告首3天要做一次檢測，4至6天再做一次檢測，強調當局是按情況調整策略。她強調當局一定會提升能力，且是全方位、全部門投入，又感謝檢測承辦商加強檢測能力至每日20萬次。

她提到國務院港澳辦昨向她傳達了中央對本港的關切及問候，中央會按需要為港府提供支援，又稱已有數批實驗室檢疫員已抵港。她認為一定要市民的配合，呼籲市民多留家抗疫，不要有跨家庭的聚會，留意港府的最新資詢，在有需要時也應支援會「在家檢疫」的親友。她有信心可以透過各方的努力抗疫，但需要時間。

港府昨日宣布今起實施「居安抗疫計劃」，容許合適的密切接觸者改在居家檢疫，竹篙灣社區隔離設施則改作接收低風險確診者。詳情即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩