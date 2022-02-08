【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱

本港疫情嚴峻，消息指今日再增加625宗確診個案，初步確診逾400宗，再創兩年多疫情新高。消息指今日（8日）行政長官會同行政會議通過一系列防疫措施。消息稱，髮型屋須暫時關閉直至2月24日納入表列處所，之後納入「疫苗通行證計劃」，要打針再可進入，而B、C類食肆收緊至二人一枱。

消息又指，商場、街市、食肆亦會納入「疫苗通行證計劃」，即是需要接種新冠疫苗才可進入，行政長官林鄭月娥下午交代最新安排。

據了解，醫管局推算未來兩天單日確診或破1,000宗，至周末更達1,500宗，宣布今起實施「居安抗疫計劃」，容許合適的密切接觸者改在居家檢疫，消息指今日新增625宗確診個案，再創疫情新高。

▲ 本港疫情嚴峻，政府進一步收緊社交距離措施。（陳國峰攝）

特首林鄭月娥今早（7日）出席行會前見記者，她指出，在抗疫的工作中，港府一定要堅守理念，到目前為止，認為香港一要堅持動態清零，又認為其為最符合香港的實際情況。雖然已開打疫苗近一年，疫苗接種率中，特別是長者方面也不是太高，若他們感染到Omicron而出現死亡底重症的風險，會對本港醫療系統帶來壓力；故港府一定要爭取在這個時間提升疫苗接種率。

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記者：葉紹堅、伍瑋瑋