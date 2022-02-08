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【確診消息】消息：今增約383宗確診個案　錄約400宗初步確診【不斷更新】

社會 11:03 2022/02/08

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消息指今增逾380宗確診個案，暫錄約400宗初步確診。

本港新冠肺炎疫情恐失控，昨日（7日）新增614宗確診個案，本地感染佔607宗，再破兩年多疫情以來紀錄，其中逾450宗仍在追查感染源頭；另有逾600宗初步確診。據了解，醫管局推算未來兩天單日確診或破1,000宗，至周末更達1,500宗。衞生防護中心總監徐樂堅昨形容疫情不樂觀，強調本港採取積極圍堵政策，有信心控疫，宣布今起實施「居安抗疫計劃」，容許合適的密切接觸者改在居家檢疫，詳情即看：【下一頁】

【11:02】

截至今日凌晨零時，美致樓在第一及第二次檢測共有約4000人次接受了檢測，當中發現15宗初步陽性檢測個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪789戶，當中82戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:55】

消息指，今日新增約383宗確診個案，並錄得約400宗初步確診。

【10:15】

深水埗富昌邨富悅樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現22宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於富昌邨富悅樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至本月9日，以免病毒進一步擴散。

深水埗富昌邨富悅樓有22宗初步陽性個案。（林宇翔攝）

【10:00】

林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，她表示堅持動態清零，今日稍後交代行會通過防疫措施，詳情即看：【下一頁】

【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：TOPick港聞組

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