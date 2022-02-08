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【明星理財】戴祖儀投資NFT產品大賺500萬　娛圈才女曾斥百萬收藏藝術玩具

娛樂 11:22 2022/02/08

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戴祖儀一向投資有道。

NFT（不可替代代幣）產品在虛擬貨幣市場大熱，連不少娛樂圈中人都加入熱潮，年紀輕輕的戴祖儀（Joey），一向極有投資眼光，除收藏玩具藝術品，Joey也有注意NFT市場，近日她有份投資的NFT產品，推出後更極速售罄，被指大賺500萬元！

有指戴祖儀有份投資一款為數6888隻的「草泥馬NFT」，日前在交易平台推出後，在短短15分鐘內已售罄，因此大賺500萬元。

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祖儀向傳媒承認自己有份參與這個NFT計劃，但她不是獨資，只是其中一個投資者，還有很多拍檔，雖然產品在15分鐘售完，但她絕對沒有淨賺500萬，自己只是投資很小部分，功勞要歸其他投資者。

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一向喜歡藝術產品的Joey，直言有意再參予不同的藝術投資，如果賺到錢，就可以繼續推廣，希望用長遠眼光去發展。

現年26歲的「長腿女神」戴祖儀，近年備受TVB力捧，剛播畢的《青春不要臉》就表現受讚賞。

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娛圈學霸投資有道

她在英國名牌大學萊斯特大學畢業後，回港後曾於律師樓實習過一段時間，惟發覺不適合當律師，遂轉當街頭藝人和獨立歌手。及至2018年2月，她得到星夢娛樂老闆何哲圖賞識，加盟成為旗下歌手。

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2019年於《多功能老婆》中飾演幼稚園老師「呂嘉怡」一角受注目，去年於《刑俱日記》裡扮演一名患有創傷症候群的女生，要收起一貫活潑愛笑的形象，考驗其演技。

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法律系畢業的戴祖儀內外兼備，對投資亦甚有前瞻性，4年前開始「另類投資」，曾花費逾百萬狂掃近百件玩具藝術品，部份珍藏現已升價8至9倍。

她曾展示近百件珍藏，並分類存放於兩個Studio，珍藏包括KAWS limited edition，Murakami Takashi 玩偶，Hajime Sorayama機械公仔，現具品牌Hot Toys模型，以及當代街頭藝術家 Shepard Fairey 版畫等，總值近百萬元。

靠積蓄投資

兩年前戴祖儀拍攝了名為《新重課戰場 空山基 Sorayama 晒冷開箱 x 真理衣 TheRealProject》影片展示其珍藏，當中祖儀說：「我近年很喜歡空山基（Hajime Sorayama），他是被喻為其中一位最有潛力的日本潮流藝術家。」當中空山基的機械人珍藏，她早年以過萬元買入，如今已升值8倍！

雖然戴祖儀出身自富裕家庭，有一位從事地產的富爸爸，但戴祖儀以自己的積蓄來購入玩具藝術品，她曾於訪談中說：「我所有的收藏都是用自己的錢，畢業後就沒在跟人拿過錢，讀大學開始就有做兼職得工作，而我用儲蓄買的這些藝術品，都是確保自己喜歡，還有其升值空間。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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