【菜價急升】馬鞍山良心菜檔堅持不加價　街坊大讚檔主︰仲要好好禮貌

▲ 馬鞍山有菜檔堅持不加價 ，街坊大讚檔主有良心。

本港第五波疫情下，文錦渡管制站疑有司機確診，令蔬菜供應大受影響，菜價急升，灣仔街市有菜檔的豆苗價格飆升至100元一斤。不過，馬鞍山也有菜檔堅持不加價，街坊大讚檔主有良心。

有網民昨日（7日）於facebook群組「馬鞍山之友」表示，利安街市有良心菜檔，並上載了兩張有關菜檔的相片。從相片可見，該菜檔張貼了手寫告示，寫道「所有產品正價發售」、「不跳價！」、「不加價！」。

▲ 菜檔的菜價跟平日差不多。（「馬鞍山之友」fb圖片）

當中見到部分蔬菜的價錢牌，例如大娃娃菜12元一包 / 20元2包、小旺菜8元一斤、西蘭花12元一斤、唐生菜及白菜仔13元一斤、菠菜16元一斤。菜價似乎跟平日差不多，看來沒有加價。

▲ 菜檔告示註明「所有產品正價發售」、「不跳價！不加價！」。（「馬鞍山之友」fb圖片）

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網民︰疫情下見到良心

網民紛紛留言大讚菜檔檔主的好人好事，有網民分享「幾個年青人（經營），成個街市最有良心係佢」、「他們會捐菜給長者，非常有心的年青人」、「好人有好報」、「疫情之下可以見到良心」、「良心唔係度度有，要珍惜」、「將來一定會多啲幫襯」。

有街坊網民日前惠顧該菜檔，表示「旺菜真係8蚊一斤，仲要好好禮貌」，也有街坊得悉後轉車到場支持，留言「仲係$20斤尖葉菜芯」。但在疫情下不少馬鞍山街坊都要捱貴菜，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳