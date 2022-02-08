【民間電視大獎】李佳芯獲封民選視后　教主Anson Lo膺民選視帝：謝謝大家喜歡凌少牧

▲ ANSONLO 跟李佳芯成為民選視帝視后。

由社交平台專頁「方以文 睇電視喇喂」舉辦的「第6屆觀眾在民間電視大獎2021」，15個民選獎項由6.8萬人選出，共86.2萬票選。

當中教主盧瀚霆（AnsonLo）一人獨攬98,458票，成為個人票王外，更奪得民選視帝。另外，一向具觀眾緣的李佳芯成為唯一奪獎的TVB藝人，以 1.72%票數之微擊敗鍾嘉欣封民選視后 。

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教主當選視帝

由ViuTV改編自日本同名作品、香港史上第一部BL電視劇《大叔的愛》，囊括民選最佳劇集、劇本、攝影、男主角、男配角、女配角、戲劇拍檔、電視歌曲共8個獎項，即是霸佔了15個獎項中的超過一半，成為今年的大贏家。當中《大叔的愛》以最高得票率以及票數45,727 票(73.56%)奪得「民選最佳劇集」。

今年可說是Anson Lo的豐收年，教主獲一眾神徒（fans匿稱）支持，身為本屆票王的Anson Lo憑《大叔的愛》凌少牧一角榮膺，以 28,182 票（45.97%)獲封民選視帝。

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教主成大贏家

另外，AnsonLo 還奪得飛躍進步男藝員、最佳戲劇拍檔、最佳電視歌曲，合計 3.5 個獎項。

同時，他擔正的《神的女主角》亦奪得最佳綜藝節目，另外個人總得票達 98,458 票，已佔總票數 862,493票之11.42%， 風頭一時無兩。

Anson Lo昨日於IG 限時動態轉載相片，當中留言：「謝謝大家喜歡凌少牧，2022年一定會繼續努力。」

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李佳花獲視后

至於在15個獎項當中，只有一個獎項由TVB藝人奪得，就是李佳芯憑《智能愛人》阿寶一角，奪得民選最佳女主角，奪得15,582票（26.64%），反勝同樣呼聲高漲的鍾嘉欣《星空下的仁醫》章以芯一角，嘉欣奪14,576 票（24.92%)， 李佳芯以 1,006 票（1.72%）之差獲封 民選視后。

另外以《七公主》顧語嫣一角，於「無綫萬千星輝頒獎典禮 2021」 得到最佳女主角的林夏薇，未獲觀眾提名，無緣進入投票階段。

▲ 李佳芯成為民選視后。

至於憑劇集《換命真相》時光一角，贏得無綫萬千星輝頒獎典禮 2021 雙料視帝的譚俊彥，以370票（0.60%）得男主角第9名。

《星空下的仁醫》兩位男主角馬國明、鄭嘉穎分別以1670 票（2.72%）及1181票（1.93%）排名第5及6。

▲ 鍾嘉欣於《星空下的戀人》的演出獲讚賞。

Stanley簡慕華奪男女配角獎

今年劇集《大叔的愛》成為大贏家，當中另一CP簡慕華跟Stanley邱士縉以大熱姿態奪得民選最佳配角獎項，二人分別奪得21,594 票及24,041票。

同樣有參演《大叔的愛》的陳子豐及練美娟得到男女配角第二名。

▲ 簡慕華跟邱士縉以大熱姿態奪得民選最佳配 角獎項。

娟姐飛躍進步

去年於ViuTV頻頻出鏡的娟姐練美娟，成為民選飛躍進步女藝員，她以 25,284 票（47.20%）奪冠，娟姐更成為本屆票后。

翻看資料，她去年主持了《開運旅神團》、《考有Feel》、《造美人》、《阿女又戀嚟》、《海陸勁技場》、《辣王傳》及《晚吹 – 有酒今晚吹》等節目，努力值得有回報。

另外，於無綫萬千星輝頒獎典禮 2021 奪得「飛躍進步女藝員」的姜麗文，憑《愛‧回家之開心速遞》Lisa一角，奪得民選女配角第 4 名（2,089 票， 3.81%）。

▲ 練美娟成為民選飛躍進步女藝員，

同劇飾演「龔燁」的張景淳奪得民選男配角第 4 名(2,704 票，4.66%)。

二人成為民選男女配角當中 TVB 最高排名代表。

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▲ 《膠戰S2》6位主持奪「最佳主持」。

至於綜藝節目方面，ViuTV繼續包攬所有獎項，當中《膠戰》與《神的女主角》競爭激烈，最後由「6膠」呂爵安、岑珈其、劉沛蘅、黃正宜（阿正）、魏浚笙、徐浩昌（肥腸），以《膠戰》主持身分奪得20,456票（34.58%）力壓盧瀚霆、陳海寧、鄭伊琪奪民選最佳主持。

而《神的女主角》反壓《膠戰》，以 19,443 票 (32.63%)奪得民選最佳綜藝節目一獎。