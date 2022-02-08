【疫苗接種】銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心今起可預約　周五起為市民接種復必泰

▲ 銅鑼灣禮頓中心增設社區疫苗接種中心，周五起為市民接種復必泰。（資料圖片）

港府在銅鑼灣的禮頓中心增設「衛星社區疫苗接種中心」，中心今早9時起開始接受預約，並在周五（11日）起為市民接種復必泰疫苗。「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」位於銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心七樓停車場，設專用升降機由地下直達樓層，開放時間為每日朝8晚8，提供第一劑、第二劑、第三劑復必泰疫苗接種，中心下午1時半至2時半關閉進行清潔消毒。

▲ 銅鑼灣禮頓中心增設衛星社區疫苗接種中心，為市民接種復必泰疫苗。（社交平台圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（8日）在社交平台上表示，計及這個新增的接種中心，本港目前共有15個社區疫苗接種中心為市民服務，市民可透過專題網站預約接種，又提醒市民要注意，禮頓中心接種中心不設「即日籌」。此外，當局在禮頓中心地下設置「新冠疫苗接種資源中心」，周五起開放，讓市民了解更多疫苗接種等最新資訊。

他說，第五波疫情持續惡化，每日數百宗確診個案，長者院舍、醫院都面臨爆疫危機，呼籲家人支持長者接種疫苗，大家同心一致，爭心奪秒做好抗疫防護工作，居家抗疫，減少人流及社交活動以盡快控制疫情。

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記者：郭詩詩

