【噪音滋擾】女鄰居晚晚凌晨大聲高歌　住戶半夜驚醒：把聲好有穿透力

▲ 有網民抱怨鄰居晚晚凌晨唱歌。

家居噪音問題確實相當滋擾，嚴重甚至會引發鄰里大戰。將軍澳健明邨一名住戶近日在網上表示，女鄰居連續數晚於凌晨時分唱歌，導致她在半夜驚醒，無奈之下只好發文提醒，希望對方「唔好再唱啦」。

該名住戶於Facebook群組「將軍澳主場」發文，控訴一名女鄰居連續數晚凌晨仍在家中唱歌，「演出歌曲包括蕭敬騰的《王妃》『夜太美……』、某校長的《愛情陷阱》，仲有咩嘢一起喵喵喵等等」。她形容，女鄰居「把聲真係好有穿透力」，吵得她無法入睡，「凌晨兩點忍唔住出post」。

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她又表示，聽到對方屋內有男士的聲音，叫她「唔好再影啦」，事主聞言亦想告訴對方「唔好再唱啦」，不過女鄰居在凌晨3、4時仍大叫「我哋再唱一次」。

貼文引起網民熱議，不少網民都對事主的遭遇表示同情，並指女鄰居的行為擾人清夢，「咁夜仲唱乜鬼歌，人哋唔使瞓咩？」、「大大聲喺佢隔黎播夜夜痴纏」。

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責任編輯：羅嘉欣