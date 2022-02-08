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【MIRROR成員】《MM7》4個造型展現內心　 Jer柳應廷鼓勵做自己

娛樂 10:49 2022/02/08

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熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

Jer《MM7》MV挑戰不同造型。

MIRROR成員柳應廷（Jer）最新派台作品《MM7》以全新曲風打造，新歌MV亦大玩不同形象，以展現內心世界。

Jer今次在《MM7》中轉換4個造型，令他十分興奮：「今次MV裡面試了4個造型，香港好少藝人會做這樣事，今次特登去挑戰、突破自己，同時都想有新鮮感給觀眾。」

在4個造型中，除了主軸的Jer以外，另外還有音樂狂人、未來兒童及Theatre Jer，Jer表示這4個都代表了自己，說：「除了大家平時睇到的Jer以外，另外3個代表我內心世界同性格。好想話俾大家知，就算內心存在不同嘅自己，都要同佢哋共存，不要因為別人目光而拒絕做自己。」

    點擊圖片放大
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為了突出每個造型，《MM7》MV內分別以黃色、銀灰色及紅色來突出每個角色性格特點外，Jer亦嘗試了很多的第一次，例如戴Colour Contact Lens（有色隱形眼鏡）及Jel甲。

早前Jer在社交平台上分享當中造型時，已引起極大迴響，Jer感謝團隊花心機為他炮製了這幾個造型，並說：「因為不停轉眼妝，髮型亦要有少少唔同，所以每個look都花咗好長時間去整，感覺就好似特技化妝一樣，但當然唔似嗰啲用上咁多時間，但都算幾大嘅突破！」

最新影片：黃子華+陳湛文+張繼聰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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