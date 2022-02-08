【公院爆煲】醫管局抽調人手到竹篙灣增公院壓力　護士：疑染疫市民露天地方等入院逾10小時

▲ 伊利沙伯醫院急症室。（曾耀輝攝）

本港昨日（7日）確診個案 創單日 新高 至614宗 ，今日（8日）起竹篙灣檢疫中心600個單位會轉為社區隔離設施，讓輕症患者入住，當中有醫療人員駐守。公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，雖然駐守的人員數目較少，但會令各個聯網醫療人手更加緊拙，相信未來兩周的非急症手術和內窺鏡手術將受影響；香港護士協會主席源志敏稱，懷疑確診的市民在覆檢及輪候入院時，需在露天等候10多小時，形容情況不理想。

凌霄志港台節目《千禧年代》指，各個醫院聯網都需要抽調醫護人手到竹篙灣，相信未來兩星期大部分醫院的非急症手術和內窺鏡手術將會減少三至五成，建議效法上一波疫情，將骨折等跟進時間較短、半急症手術，透過公私營協助計劃，交由私人醫療機構進行。

針對有新冠快速測試呈陽性的市民可到急症室求診，凌霄志表示，日前急症室相關求診個案已急增，導致急症室內有新冠肺炎病徵的市民與其他一般求診市民的界線變得模糊，兩者有機會在急症室內共處一段短時間，建議衞生防護中心先透過電話熱線進行分流，避免大批懷疑確診的市民湧到急症室。



凌霄志在又稱，農曆新年前醫院急症室出現不少懷疑確診或確診人士，醫院已加開了許多隔離病房，令醫護人員工作量大增，開始出現身心疲累的情況，不少聯網醫護人員希望醫管局恢復發放特別津貼。



源志敏在同一節目表示，許多急症室護士反映現時情況相當嚴峻及危急，快速測試呈陽性的市民在醫院露天覆檢需要輪候5至6小時，覆檢證實確診後，等待送入隔離措施可能要再等候10多小時，整個過程需要10多至20小時，相關市民在寒冷天氣下在戶外等候，形容情況非常不理想。



源志敏亦稱，多個醫院的內科病房都飽和，加上各個醫院都要抽調約10名護士到竹篙灣社區隔離設施，令醫院人手更緊張，希望政府恢復醫護人員的特別津貼。

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記者：陳麗娜