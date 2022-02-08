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【抗疫良方】疫情下增強抵抗力　冷水洗面+薑水泡腳增氣血循環

健康 14:43 2022/02/08

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薑水泡腳可增氣血循環。

為己為大眾去接種了第三針復必泰，聽朋友、聽專家勸告多飲水，一切如常。到了黃昏，針口開始疼痛，但沒有腫脹；晚上十一、二點左右，疼痛加劇，根本不能入睡，直至凌晨兩、三點，才迷迷糊糊睡着了。清晨醒來，疼痛消失了，又一切如常。

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疫症依舊肆虐，為了增強抵抗力，我每朝必用冷水洗面（以前最愛用溫水洗面，感覺好舒服，會一下把睡魔趕走），為甚麼用冷水洗面呢？

因為我們的上呼吸道經常寄生着許多感冒病毒，要是你抵抗力強，這些感冒病毒就對你無可奈何。相反，如果抵抗力弱，一旦着涼，鼻腔和咽喉的黏膜就會充血腫脹，生理機能變差，令局部的抗病能力下降。此時，感冒病毒就乘虛而入，大肆繁殖，於是頻頻打噴嚏、流鼻水兼出現頭痛。

要是你朝朝用冷水洗面，會令面部皮膚和上呼吸道黏膜的耐寒能力得到磨練，就算遇到氣溫驟降，都可以馬上適應，感冒菌就不會有機會侵襲我們了。

目前正處於乍暖還寒天氣，就要記得頭部、頸部、背部、大腿、膝蓋和腳掌的保暖，不要讓它們着涼。適度的運動和臨睡前用熱水加艾粉、薑粉泡腳，是令氣血循環的好方法。

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撰文 : 李韡玲

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