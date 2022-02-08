  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 12:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家族榮耀劇透】第2集劇情預告　耀堂有意頂替耀祖擔任行政總裁

娛樂 11:06 2022/02/08

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第1集講到廉政公署就上門帶走馬家三兄弟，並起訴他們行賄。

第2集（8/2）

洛儀分別拉攏彩薇和甄芯，希望耀堂不會被選中頂罪。

耀祖出乎意料自願頂罪，並獲得馬氏股份作為補償，原來是展鴻擔當軍師。

上庭後，耀宗和耀堂的控罪被撤回，耀堂有意頂替耀祖擔任行政總裁，豈料世宏指定由展鴻暫代…

《家族榮耀》第1集劇情   上一頁

最新影片推介：黃子華張繼聰陳湛文專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶　Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友
今日 09:26
【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶　Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友
【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角　黃浩然被讚演技大躍進
15:39 2022/02/07
【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角　黃浩然被讚演技大躍進
【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶　獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色
18:18 2022/01/26
【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶　獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色

你可能感興趣

【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶　Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友
今日 09:26
【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶　Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友
【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角　黃浩然被讚演技大躍進
15:39 2022/02/07
【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角　黃浩然被讚演技大躍進
【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶　獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色
18:18 2022/01/26
【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶　獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色
電視劇 TVB

最高瀏覽

【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄　YouTuber CoCo哥：有窒息感覺
11:21 2022/02/07
【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄　YouTuber CoCo哥：有窒息感覺
【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
10:44 2022/02/07
【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹
12:04 2022/02/07
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹