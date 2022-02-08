【家族榮耀劇透】第2集劇情預告　耀堂有意頂替耀祖擔任行政總裁

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第1集講到廉政公署就上門帶走馬家三兄弟，並起訴他們行賄。

第2集（8/2）

洛儀分別拉攏彩薇和甄芯，希望耀堂不會被選中頂罪。

耀祖出乎意料自願頂罪，並獲得馬氏股份作為補償，原來是展鴻擔當軍師。

上庭後，耀宗和耀堂的控罪被撤回，耀堂有意頂替耀祖擔任行政總裁，豈料世宏指定由展鴻暫代…

《家族榮耀》第1集劇情 上一頁

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