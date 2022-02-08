【家族榮耀劇透】第2集劇情預告 耀堂有意頂替耀祖擔任行政總裁 娛樂 11:06 2022/02/08 分享： 熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查 ▲ 《家族榮耀》 由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第1集講到廉政公署就上門帶走馬家三兄弟，並起訴他們行賄。 第2集（8/2） 洛儀分別拉攏彩薇和甄芯，希望耀堂不會被選中頂罪。 耀祖出乎意料自願頂罪，並獲得馬氏股份作為補償，原來是展鴻擔當軍師。 上庭後，耀宗和耀堂的控罪被撤回，耀堂有意頂替耀祖擔任行政總裁，豈料世宏指定由展鴻暫代… 《家族榮耀》第1集劇情 上一頁 最新影片推介：黃子華張繼聰陳湛文專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶 Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友 今日 09:26 【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶 Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友 【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角 黃浩然被讚演技大躍進 15:39 2022/02/07 【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角 黃浩然被讚演技大躍進 【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶 獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色 18:18 2022/01/26 【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶 獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色 你可能感興趣 【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶 Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友 今日 09:26 【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶 Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友 【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角 黃浩然被讚演技大躍進 15:39 2022/02/07 【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角 黃浩然被讚演技大躍進 【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶 獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色 18:18 2022/01/26 【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶 獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色 電視劇 TVB