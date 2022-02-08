【疫下市道】酒吧業料未來兩個月至少一半酒吧結業　促政府推免租令及新一輪保就業

▲ 酒吧業料未來兩個月至少一半酒吧結業，促政府推免租令及新一輪保就業。（資料圖片）

本港第五波疫情「海嘯式爆發」，連日確診數字幾何級數上升，酒吧業界認為，港府處理新一輪疫情的表現差劣，保守估計業界要四月才能復業，對行業造成約15億元損失，並流失大量全職員工。香港酒吧業協會要求政府盡快推出「免租令」及重推「保就業計劃」，讓被停業的酒吧有一線生存空間，亦可讓全職僱員有基本收入照顧家庭。

協會認為，被政府勒令停業的各行各業均面對「生死關頭」，政府補貼的金額只是杯水車薪，不足以繳交租金及支付員工薪金。以酒吧業為例，第五波疫情下至今已有8成僱員無糧出，只有約2成僱員獲發放一半薪酬，員工跟本難以維持生計。如疫情持續惡化，酒吧繼續關閉，預料未來兩個月，會有至少一半酒吧結業。

業界從業員並非政府僱員，每當疫情惡化，業界員工手停口停，每日處於水深火熱之中。另一邊廂，薪高糧準的政府高官或公務員，既不用面對租金壓力，疫情轉差時薪金亦「一蚊都無少」，早前更有抗疫官員出席聚會沒戴口罩慶祝生日，足以證明港府官員講一套做一套，完全不理會民間疾苦。

此外，協會認為疫情正邁向失控狀態，現行防疫措施似乎未能遏止疫情，建議港府狠心大膽地推行一周「禁足令」，用最短時間、最有效方式控制疫情，總比現時治標不治本的措施更有效。如疫情繼續惡化，一定嚴重打擊本港的經濟民生，得不償失。

協會又建議，政府應盡快推出「免租令」及重推「保就業計劃」，並快、狠、準地實施「禁足令」，讓本港疫情盡快受控，各行各業盡快回復正軌，政府高層作為父母官，理應為「子女」著想，觀乎現時港府的措施，似乎不理「子女」死活，本會期望政府認真聆聽市民及業界聲音，讓社會盡快復常，恢復生機。

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責任編輯：陳麗娜