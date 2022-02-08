【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice「Yolica」挑戰COLLAR　網民：我哋想要嘅妹豬團【多圖】

女團COLLAR從《全民造星IV》節目成功出道，火速推出新歌《Call My Name！》兼接拍廣告，而ViuTV也同時也簽下不少具潛質的參賽者，如葛綽瑤（Yoyo）、何洛瑤（Sica）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Winwin）。

其中Yoyo、Sica、Alice一直都被不少網民視爲心目中的女團心水人選。3人既然已成ViuTV同門，又各有發展方向，似乎有望在2022年與COLLAR對撼？

最新影片推介：黃子華張繼聰陳湛文專訪

「Yolica」成網民大愛

Yoyo、Sica、Alice為耳機品牌拍攝的宣傳照公開，她們各拿著一款顏色的耳機合照，姿勢、表情一致，儼如出道女團的陣勢。Facebook群組「前夫反擊戰」與連登討論區內也有網民談論，表示大愛「Yolica」兼希望3人可組團出道。

網民留言道：「我哋想要嘅妹豬團」、「三個都好正式」、「希望佢哋可以拍下綜藝出道出歌」、「Sica唱歌ok Alice跳舞ok yoyo both正常」。

三人的歌迷會早前曾推出「Yolica 首次聯合應援」，派發3人版應援手幅。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Yoyo與姜濤＋Ian拍劇

22歲的Yoyo是《全民造星IV》20強選手，總決賽名次爲16名。她自參賽以來都以甜美樣貌俘虜一眾支持者，雖則她未有成功加入女團，但她已經搶先拍劇，於MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）有份參演的《季前賽》中飾演籃球隊軍醫。

Yoyo在比賽完結後不久已有拍劇機會，可見ViuTV也對她看高一線！Yoyo於Instagram發帖：「很期待這個新嘗試 一定會好好努力 多多指教」。

除被安排參演劇集，Yoyo也曾客串ERROR成員193《再次PUPPY LOVE》MV，也先後爲外賣平台、護膚品與耳機品牌拍攝宣傳照，一眾粉絲「粉葛包」也落力留言支持偶像。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Sica形象百變

21歲的Yoyo是《全民造星IV》20強選手，總決賽名次爲16名Sica在《全民造星IV》的首輪淘汰賽選唱Cookies的《心急人上》，以娃娃音配上活力十足的誇張動作，「爆冷」成功入圍。Sica在40強時因B組落敗而慘被淘汰，引起網民在討論區洗版。

Sica現時曾爲耳機品牌拍攝廣告，又先後接受雜誌專訪，拍下可愛、型格、誇張風格的專訪相，也可看出其可塑性。

Sica向來被其粉絲稱為主席，而Sica的粉絲力量與創作力也絕不惹小。即使她不是20強選手也有粉絲到決賽會場門外為她應援，也有為她製作巴士燈箱廣告、應援巴士。粉絲又與小店合作推出「魔法年糕」、製作Sica虎年運程書封面圖，十分應節。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Alice蓄勢待發

Alice與Yoyo同是22歲，也是《全民造星IV》20強選手之一，總決賽名次爲第13。Alice過往都被網民指似是女團當中應有的一員，現時未有參演劇集、綜藝的消息，但也曾與Ivy So、Marf一同拍攝美妝廣告。

而Alice最令網民印象深刻的是她與MIRROR成員柳應廷（Jer）的緋聞，她曾接受TOPick訪問指事件是假新聞，又令她學懂調整心態，是個學習的機會。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3