【好人好事】乘客遺黑色背包　熱心女司機九龍揸入元朗不收報酬交還

▲ 熱心女司機由九龍駕車入元朗交還失物。

乘車時遺留物品時有發生，一名網民在Facebook發文，指自己日前於凌晨「飛的」去屯門，下車時不慎遺留黑色背包。好心女司機查看背包內的信件，得知乘客的地址，下午特意從九龍駕車入元朗上門交還，更不收報酬，獲網民大讚。

好心女司機上門交還失物

網民「LS Chan」在文中指出，背包內沒有貴重物品，但有一封信，上有住宅地址。他原本以為沒法取回背包，沒料到女司機親自將它送上門。熱心女司機按信件上地址，在下午6時特意從九龍駕車入元朗上門交還背包。

樓主指自己當時未下班，背包由媽媽代為接收。媽媽欲給予女司機報酬，卻遭婉拒，最後給對方兩封利是，以示謝意。樓主表示自己沒有記下車牌，亦沒有留下女司機的聯絡方法，故發文道謝：

多謝紅的姨姨，好心一定有好報。新一年祝各位的士司機路路亨通，萬事如意。

▲ 網民遺留黑色袋在的士上。（來源：LS Chan Facebook）

最新影片：

遺留物品報失手續

據的士聯合報失服務中心的網頁資料，乘客若發現遺下物件在車上，可致電中心熱線求助。報失手續如下：

致電求助熱線：23858288

登記失物及聯絡人資料

的士台廣播尋找失物

運輸署查詢的士車牌號碼

認領失物

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責任編輯︰王明芳