【好人好事】乘客遺黑色背包 熱心女司機九龍揸入元朗不收報酬交還
親子 11:41 2022/02/08
乘車時遺留物品時有發生，一名網民在Facebook發文，指自己日前於凌晨「飛的」去屯門，下車時不慎遺留黑色背包。好心女司機查看背包內的信件，得知乘客的地址，下午特意從九龍駕車入元朗上門交還，更不收報酬，獲網民大讚。
好心女司機上門交還失物
網民「LS Chan」在文中指出，背包內沒有貴重物品，但有一封信，上有住宅地址。他原本以為沒法取回背包，沒料到女司機親自將它送上門。熱心女司機按信件上地址，在下午6時特意從九龍駕車入元朗上門交還背包。
樓主指自己當時未下班，背包由媽媽代為接收。媽媽欲給予女司機報酬，卻遭婉拒，最後給對方兩封利是，以示謝意。樓主表示自己沒有記下車牌，亦沒有留下女司機的聯絡方法，故發文道謝：
多謝紅的姨姨，好心一定有好報。新一年祝各位的士司機路路亨通，萬事如意。
最新影片：
遺留物品報失手續
據的士聯合報失服務中心的網頁資料，乘客若發現遺下物件在車上，可致電中心熱線求助。報失手續如下：
- 致電求助熱線：23858288
- 登記失物及聯絡人資料
- 的士台廣播尋找失物
- 運輸署查詢的士車牌號碼
- 認領失物
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD
責任編輯︰王明芳