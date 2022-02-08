【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后

▲ 姚子羚入行20年擺脫花瓶形象。

姚子羚憑台慶劇《拳王》入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」最後五強，雖然失落視后寶座，但緊接演出《鐵拳英雄》飾演拿手峨嵋刺的「金福妹」大獲好評，不單止造型吸睛，事前接受特訓的她更使出真功夫，由頭打到尾。

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完全投入演出

姚子羚是次演出可謂演技大爆發，除了打到飛起，慘遭同父異母哥哥打白粉針險被迷姦。她由此染上毒癮，當中一場毒癮發作戲份大晒精湛演技，睇到網民心都痛埋！

而且她不惜放下女神包袱，化上頹爆道友妝、流盡鼻涕放膽演出，網民大讚達到視后級演繹，對於她多年未能奪得「最佳女主角」大感不值：「真心覺得TVB欠你一個視后！」

昨晚一集講到飾演「連棘」的陳山聰為救她齊齊跌落海，幸「福妹」趕及人工呼吸把他救回，姚子羚擔心對方先行一步，攬實陳山聰一幕真情流露，有洋蔥！

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「四眼妹」蛻變成女一

姚子羚在2002年參加 《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍後入行，翌年在《當四葉草碰上劍尖時》中飾演傻更更的「四眼妹」，經過多年演藝生涯，如今蛻變成人氣女一！

主持出身的她共主持過逾60個節目；演出過大大小小電視劇，包括《四個女仔三個BAR》、《鐵血保鏢》、《同盟》等。

2015年憑《張保仔》榮獲「最佳女配角」獎項，演技得到肯定。2018年憑藉《天命》角逐「最佳女主角」，可惜未能冠上視后。

曾自嘲「最老花旦」的姚子羚，如今打破花瓶形象，不少網民睇好她來年能贏奪視后！

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