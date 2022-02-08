【菜價急升】阿伯荃灣超市狂掃20包生菜 街坊揭疑菜販加價倒賣斥離譜

▲ 疑菜販超市狂掃20包生菜加價倒賣，街坊怒斥奸商。

本港疫情越趨嚴峻，接連有跨境司機懷疑確診，連帶影響蔬菜價格，菜價不斷飈升。當中有荃灣街坊就拍攝到，有疑似街市菜販在超市購買超過20包生菜後，返回街市菜檔加價倒賣，引起街坊不滿。

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街坊於Facebook群組「麗城花園之友」發文，指在麗城花園一間超市見到一名老伯購買了大量蔬菜，原本以為是老伯自己食，豈料行街市菜檔才發現這些蔬菜被炒貨高價賣出。

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有目擊街坊補充，該名老伯在超市購買了20幾包生菜，「買完唐生菜，再買西生菜」，並將菜推回街市。街坊亦認得老伯為菜檔員工，該路線亦是回菜檔的路線，不是餐廳入貨。

後來超市的菜賣光，相信很多街坊在無選擇之下，就光顧了這個菜檔買菜。

帖文一出馬上引起網民熱議。有同樣是麗城街坊表示反感：「街市菜檔買嘢好唔老實，成日唔標價錢」、「街市菜檔做生意手法一向有問題，除咗平日唔標價，唔同人買會唔同價，佢嘅菜亦經常已雪壞，估唔到仲衰到去百佳入貨，再炒高賣俾街坊」、「好離譜喎！趁火打劫！」。

另有網民希望超市可以推出限買措施：

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責任編輯：羅嘉欣