【保健湯水】全家增強免疫力之選　中醫推介湯水健脾益氣強身【附食譜】

▲ 中醫推介湯水健脾益氣、增強免疫力，適合全家飲用。

疫情持續，要抵抗病毒、疾病也要從飲食方面增強免疫力。註冊中醫師馬琦傑在其facebook專頁推介一款有助健脾益氣、滋陰補腎的湯水，有助提升免疫力，而且老少咸宜，可以全家人一起飲用。

最新影片推介：

紫淮山日月魚黑豆鵪鶉湯（4人份量）

功效：健脾益氣、滋陰補腎

材料：

鵪鶉4隻

日月魚80克

瑤柱80克

黑豆50克

紫淮山200克（可用3湯匙紫淮山粉代替）

腰果50克

甘草20克（G6PD/蠶豆症患者 改用蜜棗）

食材作用：

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做法：

1. 洗淨所有材料。鵪鶉洗淨後泵水，日月魚瑤柱用清水浸軟。

2. 在煲內加入2公升水，用大火煲1小時，再放進真空㷛煲4小時即可。

注意：沒有感冒、食滯症狀才可飲用

馬醫師提醒，除了全家飲用提升免疫力的湯水外，冬天也需養腎，浸腳排寒，因提升核心體溫，能更有效抗病毒。成人排寒療程為28天，小朋友則為14天。他建議全家每天浸腳，成人可飲薑茶，小朋友則可飲紫淮山黑豆水。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣