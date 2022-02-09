  • 16°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 18:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保健湯水】全家增強免疫力之選　中醫推介湯水健脾益氣強身【附食譜】

保健美顏 17:16 2022/02/09

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

中醫推介湯水健脾益氣、增強免疫力，適合全家飲用。

疫情持續，要抵抗病毒、疾病也要從飲食方面增強免疫力。註冊中醫師馬琦傑在其facebook專頁推介一款有助健脾益氣、滋陰補腎的湯水，有助提升免疫力，而且老少咸宜，可以全家人一起飲用。

最新影片推介：

紫淮山日月魚黑豆鵪鶉湯（4人份量）

功效：健脾益氣、滋陰補腎

材料：

  • 鵪鶉4隻
  • 日月魚80克
  • 瑤柱80克
  • 黑豆50克
  • 紫淮山200克（可用3湯匙紫淮山粉代替）
  • 腰果50克
  • 甘草20克（G6PD/蠶豆症患者 改用蜜棗）

食材作用：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

做法：

  • 1. 洗淨所有材料。鵪鶉洗淨後泵水，日月魚瑤柱用清水浸軟。
  • 2. 在煲內加入2公升水，用大火煲1小時，再放進真空㷛煲4小時即可。
  • 注意：沒有感冒、食滯症狀才可飲用

馬醫師提醒，除了全家飲用提升免疫力的湯水外，冬天也需養腎，浸腳排寒，因提升核心體溫，能更有效抗病毒。成人排寒療程為28天，小朋友則為14天。他建議全家每天浸腳，成人可飲薑茶，小朋友則可飲紫淮山黑豆水。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【春困去濕】春天濕氣重易疲倦關節痠軟　中醫推介湯水去濕改善消化能力
13:03 2022/01/28
【春困去濕】春天濕氣重易疲倦關節痠軟　中醫推介湯水去濕改善消化能力
【冬天湯水】天氣乾燥上呼吸道易中招　中醫推介湯水潤肺強身防病【附做法】
17:08 2021/12/28
【冬天湯水】天氣乾燥上呼吸道易中招　中醫推介湯水潤肺強身防病【附做法】
【補身湯水】強身七豆湯老少咸宜幫助消化健脾胃　中醫：適合健身及素食者【附做法】
10:13 2021/09/01
【補身湯水】強身七豆湯老少咸宜幫助消化健脾胃　中醫：適合健身及素食者【附做法】

你可能感興趣

【春困去濕】春天濕氣重易疲倦關節痠軟　中醫推介湯水去濕改善消化能力
13:03 2022/01/28
【春困去濕】春天濕氣重易疲倦關節痠軟　中醫推介湯水去濕改善消化能力
【冬天湯水】天氣乾燥上呼吸道易中招　中醫推介湯水潤肺強身防病【附做法】
17:08 2021/12/28
【冬天湯水】天氣乾燥上呼吸道易中招　中醫推介湯水潤肺強身防病【附做法】
【補身湯水】強身七豆湯老少咸宜幫助消化健脾胃　中醫：適合健身及素食者【附做法】
10:13 2021/09/01
【補身湯水】強身七豆湯老少咸宜幫助消化健脾胃　中醫：適合健身及素食者【附做法】
養生 健康養生 食療湯水 食譜 中醫

最高瀏覽

【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
今日 11:07
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】
今日 13:42
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱