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【新冠肺炎】慈雲山油塘及九龍城黃大仙污水呈陽性　涉慈康邨及德朗邨多棟大廈

社會 11:56 2022/02/08

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污水樣本檢測呈陽性的地點須強檢。（譚以諾攝）

當局今日（8日）表示，因應在慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12個指明地方或範圍被納入強制檢測公告。

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 慈雲山慈康邨康健樓
  • 慈雲山慈康邨康秀樓
  • 慈雲山慈康邨康德樓
  • 慈雲山慈康邨康潤樓
  • 慈雲山慈康邨康添樓
  • 慈雲山慈樂邨樂信樓
  • 慈雲山慈樂邨樂仁樓
  • 油塘油麗邨豐麗樓
  • 九龍城德朗邨德瑤樓
  • 九龍城德朗邨德瓏樓
  • 九龍城德朗邨德瑩樓 
  • 黃大仙鳴鳳街 20-64 號(雙 數街號)、鳳凰大樓、翠 鳳街 1-68 號、沙田坳邨 與沙田坳道一帶

污水檢測呈陽性的各區地圖

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【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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