【新冠肺炎】曾訪元朗廣場郵差初步確診　於元朗區派送【不斷更新】

▲ 新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施接連有職員確診或初步確診。（林宇翔攝）

新冠疫情嚴峻，今日（8日）各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。

【12:10】

香港郵政表示，一名隸屬元朗派遞局的郵差初步確診新冠肺炎。該名郵差負責元朗山下村、孖峰嶺路、欖口園、欖口壆及新起村街的派遞工作，元朗派遞局並不對外開放。他最近一次上班日期為2月5日，在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常。外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。他最近曾到訪被納入強制檢測公告的元朗廣場，於2月6日接受病毒測試，今日接獲衞生防護中心通知初步確診。

元朗派遞局及郵政信箱大堂（1至1500號）將暫時關閉至明日（9日）。香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。

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責任編輯：TOPick港聞組