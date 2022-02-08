  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】曾訪元朗廣場郵差初步確診　於元朗區派送【不斷更新】

社會 12:13 2022/02/08

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施接連有職員確診或初步確診。（林宇翔攝）

新冠疫情嚴峻，今日（8日）各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。

【12:10】

香港郵政表示，一名隸屬元朗派遞局的郵差初步確診新冠肺炎。該名郵差負責元朗山下村、孖峰嶺路、欖口園、欖口壆及新起村街的派遞工作，元朗派遞局並不對外開放。他最近一次上班日期為2月5日，在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常。外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。他最近曾到訪被納入強制檢測公告的元朗廣場，於2月6日接受病毒測試，今日接獲衞生防護中心通知初步確診。

元朗派遞局及郵政信箱大堂（1至1500號）將暫時關閉至明日（9日）。香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。

最新影片推介：【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【疫苗接種】銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心今起可預約　周五起為市民接種復必泰
今日 10:45
【疫苗接種】銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心今起可預約　周五起為市民接種復必泰
【公院爆煲】醫管局抽調人手到竹篙灣增公院壓力　護士：疑染疫市民露天地方等入院逾10小時
今日 13:13
【公院爆煲】醫管局抽調人手到竹篙灣增公院壓力　護士：疑染疫市民露天地方等入院逾10小時
【疫下市道】酒吧業料未來兩個月至少一半酒吧結業　促政府推免租令及新一輪保就業
今日 11:09
【疫下市道】酒吧業料未來兩個月至少一半酒吧結業　促政府推免租令及新一輪保就業
【新冠肺炎】慈雲山油塘及九龍城黃大仙污水呈陽性　涉慈康邨及德朗邨多棟大廈
今日 11:56
【新冠肺炎】慈雲山油塘及九龍城黃大仙污水呈陽性　涉慈康邨及德朗邨多棟大廈

你可能感興趣

【疫苗接種】銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心今起可預約　周五起為市民接種復必泰
今日 10:45
【疫苗接種】銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心今起可預約　周五起為市民接種復必泰
【公院爆煲】醫管局抽調人手到竹篙灣增公院壓力　護士：疑染疫市民露天地方等入院逾10小時
今日 13:13
【公院爆煲】醫管局抽調人手到竹篙灣增公院壓力　護士：疑染疫市民露天地方等入院逾10小時
【疫下市道】酒吧業料未來兩個月至少一半酒吧結業　促政府推免租令及新一輪保就業
今日 11:09
【疫下市道】酒吧業料未來兩個月至少一半酒吧結業　促政府推免租令及新一輪保就業
疫情 強制檢測 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎

最高瀏覽

【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄　YouTuber CoCo哥：有窒息感覺
11:21 2022/02/07
【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄　YouTuber CoCo哥：有窒息感覺
【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
10:44 2022/02/07
【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹
12:04 2022/02/07
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹