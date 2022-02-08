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【新冠肺炎】荔枝角收押所一名在囚人士初確　塘福懲教所亦有一名工藝導師初確【不斷更新】

社會 19:50 2022/02/08

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施接連有職員確診或初步確診。（林宇翔攝）

新冠疫情嚴峻，今日（8日）各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。

【19:35】

懲教署荔枝角收押所一名在囚人士初步確診新冠肺炎。

該名55歲男性在囚人士於本月4日因藏有危險藥物罪被還押於荔枝角收押所，院所隨即為他安排病毒檢測，並於今日接獲衞生防護中心通知，該名人士初步確診新冠肺炎。該名在囚人士入所後一直有進行體溫探測及佩戴外科口罩。

另外，一名於塘福懲教所工作的工藝導師，於今日接獲衞生防護中心通知初步確診新冠肺炎。該名職員最後上班日子為2月4日，並在2月6日因身體不適前往急症室求醫，即日被安排病毒檢測。他於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。

署方隨即啓動應變機制，為以上兩個懲教所內所有懲教人員及在囚人士進行病毒檢測，並與衞生防護中心聯絡並跟進其建議。

【19:30】

在職家庭及學生資助事務處表示，一名於學生資助處工作的職員初步確診新冠肺炎。

該名職員在長沙灣政府合署12樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為1月31日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。處方會為相關地方進行徹底清潔和消毒，並與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。

【12:10】

香港郵政表示，一名隸屬元朗派遞局的郵差初步確診新冠肺炎。該名郵差負責元朗山下村、孖峰嶺路、欖口園、欖口壆及新起村街的派遞工作，元朗派遞局並不對外開放。他最近一次上班日期為2月5日，在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常。外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。他最近曾到訪被納入強制檢測公告的元朗廣場，於2月6日接受病毒測試，今日接獲衞生防護中心通知初步確診。

元朗派遞局及郵政信箱大堂（1至1500號）將暫時關閉至明日（9日）。香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。

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責任編輯：TOPick港聞組

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