【新冠肺炎】6名警務人員及3名輔警初步確診　涉西九龍總區、新界北總區等【不斷更新】

▲ 新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施接連有職員確診或初步確診。（林宇翔攝）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。

2月8日

【22:34】

警務處有6名警務人員及3名輔警人員初步確診新冠肺炎，他們年齡介乎28至57歲，分別於西九龍總區、新界北總區、深水埗警區、觀塘警區、大嶼山南分區、天水圍分區及水警（南分區及西分區）工作。

他們較早前獲安排接受病毒檢測，分別於2月7日及2月8日初步證實對新冠肺炎呈陽性反應。他們過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他們最後上班日期為1月31日至2月8日。

【20:52】

律政司表示，一名律政司私人秘書初步確診新冠肺炎。

該名職員在律政中心中座七樓工作，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為1月31日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

律政司已為相關地方進行徹底清潔和消毒，曾與該員工有接觸的職員亦已按衞生署衞生防護中心的指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。

【20:50】

康文署表示，2名分別於荃灣區馬灣東灣泳灘及屯門區屯門游泳池工作的救生員，以及一名於香港文化博物館工作的外判保安員初步確診新冠肺炎。

該名於馬灣東灣泳灘工作的救生員最近一次上班日期為2月5日。他早前因其居住屋邨有新冠肺炎確診者，須接受強制檢測，並於今日獲通知初步確診新冠肺炎。馬灣東灣泳灘自去年11月1日起已暫停救生員服務 。

至於在屯門游泳池工作的救生員最近一次上班日期為2月7日。他早前進行病毒測試，並於今日獲通知初步確診。屯門游泳池自1月7日起已暫停開放。

該名在香港文化博物館工作的外判保安員最近一次上班日期為2月5日。她早前因身體不適前往求醫，並於今日獲通知初步確診。香港文化博物館自1月7日起已暫停開放。

【19:35】

懲教署荔枝角收押所一名在囚人士初步確診新冠肺炎。

該名55歲男性在囚人士於本月4日因藏有危險藥物罪被還押於荔枝角收押所，院所隨即為他安排病毒檢測，並於今日接獲衞生防護中心通知，該名人士初步確診新冠肺炎。該名在囚人士入所後一直有進行體溫探測及佩戴外科口罩。

另外，一名於塘福懲教所工作的工藝導師，於今日接獲衞生防護中心通知初步確診新冠肺炎。該名職員最後上班日子為2月4日，並在2月6日因身體不適前往急症室求醫，即日被安排病毒檢測。他於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。

署方隨即啓動應變機制，為以上兩個懲教所內所有懲教人員及在囚人士進行病毒檢測，並與衞生防護中心聯絡並跟進其建議。

【19:30】

在職家庭及學生資助事務處表示，一名於學生資助處工作的職員初步確診新冠肺炎。

該名職員在長沙灣政府合署12樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為1月31日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。處方會為相關地方進行徹底清潔和消毒，並與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。

【12:10】

香港郵政表示，一名隸屬元朗派遞局的郵差初步確診新冠肺炎。該名郵差負責元朗山下村、孖峰嶺路、欖口園、欖口壆及新起村街的派遞工作，元朗派遞局並不對外開放。他最近一次上班日期為2月5日，在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常。外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。他最近曾到訪被納入強制檢測公告的元朗廣場，於2月6日接受病毒測試，今日接獲衞生防護中心通知初步確診。

元朗派遞局及郵政信箱大堂（1至1500號）將暫時關閉至明日（9日）。香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。

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責任編輯：TOPick港聞組