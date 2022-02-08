【Tinder詐騙王】Netflix紀錄片揭情場騙子真面目　呃盡女人心騙財逍遙法外

▲ Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》

串流平台Netflix近日上架的紀錄片《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler）長居排行榜前段位置，騙案的主謀Simon Leviev被片中3名受害人指證後入獄，在以色列服刑5個月後因疫情提早獲釋。

他至今雖然被7個國家通緝，但仍與新交往的模特兒女友過著富裕的生活。被Simon Leviev借名行騙的鑽石家族集團今日（2月8日）亦終於發聲，首次撇清與對方毫無關係。

《Tinder詐騙王》的主角是原名為Shimon Hayut的騙子，他假扮是以色列鑽石公司創辦人Lev Leviev的兒子，並改名為Simon Leviev在交友App Tinder上「覓食」，紀錄片中的第一位受害人是挪威籍的Cecilie，二人第一次約會就在五星級酒店的餐廳，約會過後更邀出女方乘搭私人飛機前往保加利亞入住五星級酒店。

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扮鑽石大王兒子

連串的富豪排場令Cecilie信以為真，並在1個月內得到對方的信任，二人正式發展成為情侶後，Simon便向她傳來多張貼身保鏢受傷的照片，聲稱因家族讚石生意生命受到威脅，為免被敵方追蹤所以要停用自己的信用卡，要求女方幫忙Simon支付大量機票、五星級酒店住宿及餐飲費用。

期間，Simon曾經向Cecilie還款，款項遠超她所付出，令她更加堅信Simon的為人與背景。

但及後，Simon要求Cecilie幫他支付更多筆款項，令女方欠下9間銀行的貸款，到Cecilie向銀行求救，直到跟銀行調查員會面時，才發現她一直以為的男友是公認的詐騙慣犯。

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只服刑5個月

同一時間，Simon在瑞典結識了另一受害人Pernilla，二人成為了好友。雖然Simon並沒有以同樣的手段「迷惑」Pernilla，但卻以相同的說法令對方相信他的鑽石家族富二代背景，並以同樣手法騙取Pernilla的金錢，據悉多個受害人累計被Simon騙取了超過千萬美元。

為免有更多人受害，Cecilie與Pernilla聯手向媒體爆料，令第三位受害人、與Simon交往超過一年的Ayleen留意到此事，並密謀反擊。三人向警方提供大量線索，令Simon最後以偽造身份的罪名被捕，被判入獄15個月，但最後因疫情關係他只需服刑5個月便獲釋。

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被7個國家通緝

回復自由身的Simon在7個國家被列作通緝犯，同時亦已被交友App Tinder封鎖，但他仍與新結識的模特兒女友過著奢華的生活，二人的IG追蹤數量更有增無減。直到近日未知是否接到大量的投訴所致，Simon的IG暫時停用。

被他利用的以色列鑽石大王創辦的公司LLD Diamonds，亦終於在今日發出聲明，澄清家族與公司跟Simon均沒有任何關係：「我們向詐騙的受害者表示同情，希望他能夠面對他應得的制裁。」