【在家種植】菜價飆升豆苗100蚊一斤　港媽超市$15日本豆苗食完可翻種

▲ 菜價飆升豆苗賣100蚊一斤，超市$15日本豆苗食完可翻種。

本港爆發第五波疫情，本港蔬菜供應緊張，菜價格大幅上升，其中在灣仔街市，有豆苗價格飆升至100元一斤，有市民形容「貴得離譜」，表示會轉買其他蔬菜。

早前有港媽在網上教路，翻種日式超市出售的豆苗，指進食前留下根部，就可以種出新一批豆苗，實為超值之選。

最新影片：

該名港媽在facebook群組「今晚煮乜好」發文表示，在荃灣一間日式超市用9元買了一包豆苗，形容為「會再生長嘅豆苗」。她留下根部種植，靜待收割；其餘的用來清炒，作為膳食。

她表示，豆苗真的會再生長：

最有趣係剪完佢會再生！種咗6日已經有咁高啦！

▲ 6日已長高。（facebook群組「今晚煮乜好」圖片）

從相片可見，她所購買的豆苗是連著根部的。剪去可食用的部分後，她用水養著豆苗根部。靜待6天後，豆苗長高了不少。

另有網民上載相片分享種植經驗，大部分人表示種了2次，惟也有人指種了三、四次，但再次生長的豆苗，比起上一次幼，同時「無咗爽嘅口感」。記者近日發現，日式超市DON DON DONKI（驚安の殿堂）有出售該款豆苗，售價已為15元。

受疫情影響，本港蔬菜價格大幅上升，在灣仔街市，有豆苗價格飆升至100元一斤，西洋菜要20要一扎。點擊下圖看街市情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰http://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣