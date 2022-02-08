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【2022情人節】Pier 1929孖愛侶嘗浪漫自助餐　優惠價歎香檳享受冧冧午間【內附連結】

休閒消費 12:55 2022/02/08

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熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

Pier 1929於今年情人節首度推出自助餐，無限供應多款環球美饌。（餐廳提供）

座落於灣仔碼頭的Pier 1929，於今年情人節首度推出自助餐，無限供應多款環球美饌。讓大家在這個充滿愛意的浪漫節日，向另一半表達濃厚愛意。

情人節自助餐

餐點包括多款新鮮生蠔、精選時令刺身、特級手握壽司及招牌手造卷物，更有大量豐富的小食如油甘魚他他、煙三文魚、香烤牛肉、香烤雞串、香烤雜菜串、日式雜菜批及西京燒日本茄子。更有不同的歐陸冷盤、芝士及麵包、湯品等可供享用。

每位客人更可自選一款主菜，愛吃海鮮的可一試意式焗龍蝦（半隻）配薯蓉露荀，或香煎三文魚扒配薯蓉露荀刁草忌廉汁；喜啖肉類的則可選香煎鵝肝牛柳配燒薯意大利瓜、香草燒紐西蘭羊架配燒薯意大利瓜或澳洲M5和牛西冷配燒薯意大利瓜。

Pier 1929出品的甜品一向備受女士歡迎，惠顧自助餐時便可任食多款特色甜品、主廚自家製蛋糕及朱古力等。 

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花悅馥香下午茶

特式三層架下午茶向來是Pier 1929的招牌名物，最新推出春季主題的「花悅馥香下午茶」將於2月13日起率先供應。廚師團隊精心打造多款精緻誘人的鹹甜美點，包括金箔醉人士多啤梨香檳果涷、甜蜜紅心紅莓慕斯撻，前者色彩鮮艷打卡一流、後者酸甜有致，絕對一吃傾心。特色鹹點則有煙三文魚刁草忌廉撻黃金魚子、龍蝦青瓜沙律奶油多士及松露碎蛋沙律三文治。

Pier 1929的特色三層架下午茶有別於坊間傳統的下午茶， 將餐飲體驗全面升級，會先為客人送上Welcome Drink，再由專人推出精美的美食餐車，供應6款指定鹹甜點，並可自選款式及無限添食，款式包括水滴柚子芝士蛋糕、魅惑玫瑰朱古力布朗尼蛋糕、英式提子鬆餅配果醬、千島醬芒果莎莎甜蝦多士、芝士焗忌廉蜆肉酥皮撻及焗酥皮雞肉批，選擇豐富。 

情人節自助餐
供應日期：2月13日
供應時間：12nn - 2:30pm
收費：$788/位，另收加一服務費。（需2位起）
備註：以優惠價$580（原價$780）可享 NV Herve Mathelin Brut Premiere Champagne一支。

花悅馥香下午茶
供應時間：（2月13日）3pm - 5pm、（2月14日）2:30pm - 4:30pm
收費：$598/兩位用，另收加一服務費。

Pier 1929
地址：灣仔渡輪碼頭2樓

記者：王嵐

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