【第五波疫情】梁子超指疫情失控或每日有數以萬宗確診　籲市民共渡時艱避免外出

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。

本港昨日（7日）新增614宗確診，並錄得逾約600宗初步確診，錄得抗疫兩年以來單日新高。呼吸系統科專科醫生梁子超表示， 整個社會均低估Omicron及Delta變種病毒的影響，指若 疫情失控， 每日確診個案或是數以萬宗個案，呼籲市民一定要提高警覺、 共渡時艱，未來兩周盡量避免外出。

特首林鄭月娥今日在行會前指，本港要堅持動態清零的政策，並預告今日稍後會交代行會通過的防疫措施。即看：【下一頁】

港府今日起將竹篙灣檢疫中心改為社區隔離設施，接收低風險確診者。梁子超今早在港台電台節目中表示，患者隔離的目的主要是要與社區隔離，指確診者即使感染不同變種病毒，再互相感染風險極低，最重要是減低人員與患者接觸，避免人員感染病毒後在社區傳播。

另外，港府同日起實施「居安抗疫計劃」，容許合適的密切接觸者改在居家檢疫，他說， 有關市民要做到足不出戶，即使出門掉垃圾也須佩戴口罩，隨後也應盡快返回家中，另需特別留意身體情況，隔離檢疫初期也應每天做快速檢測，盡快發現確診個案，也可避免將病毒傳給同住家人或令大廈有傳播風險。

本港連續有數百宗確診個案，疫情持續出現惡化的情況。梁子超就認為 社會低估了Omicron及Delta變種病毒對社區的影響，指如果疫情失控，每日的確診個案可能會是數以萬計的個案。

如果疫情真係失控，確診個案不只是過千的問題，觀察其他地方，如果真是失手的話， 每日的確診個案可能會是數以萬計的個案。

他又指，若現有的所有檢疫設施都已用盡，就需考慮動用其他住宿的設施，例如酒店等，盡量將確診個案集中隔離，以免疫情不斷加劇；而當疫情已全面失控時，確診者最終也可能要居家隔離。

消息指，今日新增約383宗確診個案，並錄得約400宗初步確診個案。即看：【下一頁】

另外，特首林鄭月娥早前預告將 進一步收緊社交距離措施。梁子超認為港府可以全面收緊至最嚴謹社交距離措施，其目的是為了讓市民有危機感而留家抗疫，將社區人流大幅減低：

只有大部分市民都留在家中，才可以減慢病毒在社區的傳聞， 即使市民遵守所有社交距離措施，都絕不足以遏止疫情，大家都一定知道有危機意識，將市面的人流大幅減低，才可減少社區傳播，否則疫情沒有可能受控。

本港有85個地點納入強檢公告，涉及地點包括沙田、荃灣、將軍澳等多棟大廈。即看：【下一頁】

他說，很多市民都誤以為港府所定的社交距離措施可影響病毒在社區擴散，但他強調現時的時間非常有限，若未來兩周的確診個案都持續上升，「兩星期後疫情都已經過萬（確診個案宗數)」，屆時疫情將會全面失控。他又強調，現時最重要是市民須有「共渡時艱」的概念，即除了要遵守交距離措施外，未來兩周也應盡量不要外出：

大家都一定要醒覺，在這兩星期要一同共渡時艱，無必要就不要出街，否則無可能阻截到高度滲透社區的傳播。

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記者：郭詩詩