【生命鬥士】醫生爸爸患血癌骨髓移植現排斥　女兒心痛父等待肺捐贈：差一點點

▲ 台灣林禹宏醫生患血癌骨髓移植現排斥，女兒盼父能等待器官捐贈延續生命。

支持器官捐贈延續生命！台灣醫生林禹宏患有血癌，接受兒子骨髓移植後病情好轉，不幸之後出現排斥，須靠呼吸器維生，並必須接受肺臟移植才能活下來。去年12月，林醫生病情惡化，近日其女兒撰寫千字文，分享爸爸抗病的歷程，盼大眾支持器官捐贈。

患血癌骨髓移植出現排斥

綜合台灣傳媒報道，台灣不孕症名醫、新光醫院婦產科醫生林禹宏現時等待肺捐贈保命，其女兒5日（星期六）在爸爸的facebook專頁發帖，指出林醫生約4年前確診患血癌，接受兒子的骨髓移植後順利康復，並很快回到醫院上班，卻不幸病情惡化。

林禹宏醫生接受骨髓移植後一年多後，疑似出現不好的細胞，再次輸入幹細胞後造成多重器官排斥，全身皮膚長黑斑、手腳嚴重脫皮、指甲斷裂脫落、腹瀉、沒有食慾，體重在兩星期內掉了14公斤，甚至出現目前醫學無法治療的肺部反排斥，必須24小時仰賴呼吸器維生。

▲ 林醫生女兒希望大家支持器官捐贈，一起完成最後一點點。（facebook圖片）

等待肺臟移植保命

林醫生必需停診待在家休養，活動範圍就是製氧機三公尺線內。然而，林醫生去年3月開始肺臟功能快速下降，必須接受肺臟移植才能活下來，他在12月時病情惡化，在家突然失去意識，送到醫院急診搶救，目前在醫院等待肺臟移植。

女兒指出爸爸在5日裝上葉克膜，是他等待肺臟移植的第十個月，要裝葉克膜才有機會撐到移植那天，一路以來，即使有安寧照護團隊介入，林禹宏醫生不曾放棄，但有灰心之時，他曾說︰

我每天起床都喘不過氣，但我依然告訴自己再撐一天就有機會了，可是一天一天過去，我的期待和失落卻跟著每天太陽的日升和日落。

最新影片推介：

家人伴陪抗病

女兒指出家人跟爸爸一直努力抗病，例如全家時常到山上陪爸爸練習呼吸、每星期帶爸爸到健身房做物理治療，可是肺功能未有好轉。

看著爸爸在醫院治療忍耐痛苦的樣子，我覺得好心疼，不敢在他面前流淚，就像他飽受折磨，仍努力的呼吸，不曾和我們抱怨自己受盡的痛苦。

疫情下，家人不能入院探望，早前每天和爸爸視訊，當時林醫生已虛弱得不能說話、沒有力氣做甚麼表情，但總會認真的聽女兒分享一天發生的事，以淺淺的笑給回應。但現在女兒傳給爸爸的訊息都沒有已讀、沒有來電，因為爸爸意識不清。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

就差一點點抗病成功

早前爸爸被轉回加護病房時，媽媽問爸爸：「萬一要裝葉克膜，你願意嗎？不用管我們，只要你做出你最想要的決定就好了。」爸爸點點頭，手指比了「一點點 」的手勢，嘴唇說著︰「就差一點點了。」女兒心痛，並呼籲大眾支持器官捐贈，一起完成最後一點點。

爸爸早已撐過醫生預估的時間好久了。爸爸這麼努力，拼了這麼久，就差一個延續生命的契機與願意，真的就差一點點了。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳