【第五波疫情】專家料確診數字仍未到頂　居家檢疫未必增傳播風險

▲ 感染及傳染病醫學會副會長林緯遜。（資料圖片)

本港昨日（7日）新增614宗確診，並錄得逾約600宗初步確診，錄得抗疫兩年以來單日新高。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為本港的疫情尚未到頂，又認為「居安抗疫計劃」下，只要有關人士做足防疫措施，未必會增加大廈的風險。

特首林鄭月娥今日在行會前指，本港要堅持動態清零的政策，並預告今日稍後會交代行會通過的防疫措施。即看：【下一頁】

林緯遜今早（8日）在一個電台節目中指，近日確診人數連日飆升，相信與市民在農曆年間有不少聚會有關，依照現時的趨勢，認為疫情尚未到頂。他稱，近日有不少確診者在急症室等候複檢、多人到檢測中心等候檢測等均是不理想的情況，希望港府可以盡快想辦法解決問題。

港府今日起實施「居安抗疫計劃」，容許合適的密切接觸者改在居家檢疫。他表示，若有關人士遵守當局的措施，包括倒水至家中的Ｕ型隔氣管及減少曝露在公共場所，相信對所住大廈造成傳播風險不大。不過，他又坦言由於本港的家居環境很小，檢疫人士在家檢疫對同住家人有一定風險，故他們在家中都要有一定的衞生意識，做足防疫措施。

本港有85個地點納入強檢公告，涉及地點包括沙田、荃灣、將軍澳等多棟大廈。即看：【下一頁】

對於醫管局早前呼籲快速檢測的陽性人士要盡快到急症室作複檢，他表示由於急症室有很多非新冠肺炎的病人，加上冬季服務高峰期下公立醫院已「爆晒」，再加上快速抗原測試較少出現「假陽性」情況，認為有關做法並不合適。

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責任編輯：郭詩詩