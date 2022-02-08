【疫苗接種】部分疫苗中心不設即日籌 一文看清最新疫苗接種中心地址
社會 12:20 2022/02/08
本港第五波疫情持續惡化，每日數百宗確診個案，TOPick為大家整合最新疫苗接種中心地址，方便市民預約接種新冠疫苗。
社區疫苗接種中心（復必泰疫苗）
- 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（本周五（11日）起提供服務；每日上午8時至下午8時提供服務，下午1時半至2時半為清潔時間；不設「即日籌」）
- 西營盤中山紀念公園體育館
- 旺角界限街體育館
- 教育局九龍塘教育服務中心
- 九龍灣體育館
- 西灣河體育館
- 觀塘曉光街體育館
- 荔枝角公園體育館
- 元朗體育館
- 黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）
- 沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）
- 葵涌林士德體育館
社區疫苗接種中心（科興疫苗）
- 北角渣華道體育館
- 佐敦官涌體育館
- 沙田源禾路體育館
衞生署轄下5間學生健康服務中心（科興疫苗）
- 柴灣學生健康服務中心
- 藍田學生健康服務中心
- 沙田學生健康服務中心
- 屯門學生健康服務中心
- 西環學生健康服務中心
於星期一至五上午9時至中午12時30分及下午2時至5時30分（公眾假期除外）為5至17歲的學生接種
15間公立醫院新冠疫苗接種站
- 雅麗氏何妙齡那打素醫院
- 仁濟醫院
- 瑪嘉烈醫院
- 律敦治醫院
- 博愛醫院
- 北區醫院
- 東區尤德夫人那打素醫院
- 將軍澳醫院
- 明愛醫院
- 威爾斯親王醫院
- 瑪麗醫院
- 伊利沙伯醫院
- 屯門醫院
瑪嘉烈醫院新冠疫苗接種站開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時最後接種時間為下午5時30分；其他接種站的開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時最後接種時間為下午6時30分；全部接種站午膳時間照常開放。
另外，醫院管理局25間普通科門診診所、衞生署15間長者健康中心、逾千個私家醫生或診所提供科興疫苗接種服務；參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構的33個服務地點及兩個流動接種站，均可接種新冠疫苗。
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記者：陳麗娜