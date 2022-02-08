【疫苗接種】部分疫苗中心不設即日籌　一文看清最新疫苗接種中心地址

▲ （接種疫苗建立免疫屏障，一文看清最新疫苗接種中心地址。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續惡化，每日數百宗確診個案，TOPick為大家整合最新疫苗接種中心地址，方便市民預約接種新冠疫苗。

社區疫苗接種中心（復必泰疫苗）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（本周五（11日）起提供服務；每日上午8時至下午8時提供服務，下午1時半至2時半為清潔時間；不設「即日籌」）

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

教育局九龍塘教育服務中心

九龍灣體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

葵涌林士德體育館

社區疫苗接種中心（科興疫苗）

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

衞生署轄下5間學生健康服務中心（科興疫苗）

柴灣學生健康服務中心

藍田學生健康服務中心

沙田學生健康服務中心

屯門學生健康服務中心

西環學生健康服務中心

於星期一至五上午9時至中午12時30分及下午2時至5時30分（公眾假期除外）為5至17歲的學生接種

15間公立醫院新冠疫苗接種站

雅麗氏何妙齡那打素醫院

仁濟醫院

瑪嘉烈醫院

律敦治醫院

博愛醫院

北區醫院

東區尤德夫人那打素醫院

將軍澳醫院

明愛醫院

威爾斯親王醫院

瑪麗醫院

伊利沙伯醫院

屯門醫院

瑪嘉烈醫院新冠疫苗接種站開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時最後接種時間為下午5時30分；其他接種站的開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時最後接種時間為下午6時30分；全部接種站午膳時間照常開放。

另外，醫院管理局25間普通科門診診所、衞生署15間長者健康中心、逾千個私家醫生或診所提供科興疫苗接種服務；參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構的33個服務地點及兩個流動接種站，均可接種新冠疫苗。

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記者：陳麗娜