【家族榮耀】鄭欣宜錄主題曲回想年少煲劇劇情 　熊黛林攜劇中囡囡劉沛蘅潘藝桐上節目

▲ 熊黛琳跟鄭欣宜等人開live。

《家族榮耀》昨晚於TVB首播，早前「馬家大少奶」熊黛林（Lynn）攜同她戲中兩位囡囡「招娣」劉沛蘅（Hillary）和「來娣」潘藝桐（Pearl）於網上頻道開LIVE唱歌和玩遊戲，兼且分享拍攝趣事。

當中還邀請了主唱《家族榮耀》主題曲《分岔路》的鄭欣宜，以及唱片尾曲《我們都是這樣長的》樂隊Nowhere Boys主音陳維諾（Van），Joyce首次公開演唱這歌，她謂心情興奮，眾人都聽得好肉緊。

▲ 熊黛琳大讚欣宜唱的主題曲好聽。

欣宜手舞足蹈

Lynn對Joyce說：「你完全唱出戲裏面我們的感情，每次聽都好有畫面。尤其是你唱『情感散落路邊野花』的時候，我個腦就會出現黃浩然（戲中二少爺）跟個小三的畫面、還想起他老婆阿怡（楊茜堯），心情都好激動。」

Joyce手舞足蹈地說：「我唱這首歌的時候，回想年幼時經常看這類劇集，那些掌摑呀、開開下會成杯水撥去對面個人塊面度的情景，我將那種感覺全部代入首歌。」

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唱《我們都是這樣長大的》

而Hillary表示很喜歡Van唱的片尾曲《我們都是這樣長大的》，與鄭秀文（Sammi）唱的版本感覺很不一樣 。

Van表示：「Joyce就要回想好激動情節，我唱呢首歌反而要冷靜一點，收起我平時Band仔嗰種激動。其實我好大壓力，Sammi原唱版本太好聽，幸好有監製Edmond幫我做心理輔導，又指導我如何唱。這首歌真係好難唱，無位抖氣，Sammi真係好犀利！」

接著Lynn說：「Joyce唱的主題曲就好似我們劇中角色，在出面打仗、針鋒相對般刺激，而聽到Van唱嘅片尾曲，就好似返到屋企，好平靜、好舒服嘅感覺。」Joyce 非常認同，說：「所以話這兩首歌的擺位是經過悉心安排、是絕配！」

Van自爆大食

之後，Hillary和Pearl亦獻唱非常好意頭的《你最紅》助慶，二人表示在兩位專業歌手表演之後出場很大壓力，Joyce和Van為她們拍掌打氣。而Lynn亦歌癮起，清唱了一段《分分鐘需要你》，Joyce亦加入合唱了幾句。

接受訪問時，Van表示這個農曆新年期間吃了5盆蘿蔔糕，Joyce聞言O咀大叫「What？」她說：「我好叻，忍到口，一啖都無食過，去拜年就不停剝開心果迴避，只飲了好多功夫茶和咖啡，哈哈！」

▲ 劉沛蘅（Hillary）和潘藝桐（Pearl）即席獻唱。

她還分享錄《分岔路》時的趣事，說：「錄音當日，我帶了雪糕和薯片慰勞現場工作人員，怎知個個都話等我錄完歌一齊食，其實我不能吃，結果雪糕溶了，好彩用薯片蘸來吃都好好味！」

Van說：「我也是錄歌之前不可以吃東西，怕影響把聲，加上我今次錄歌緊張到根本就吃不下！」而Lynn、Hillary和Pearl都表示新年假期都甚少出外，Pearl索性跟家人視像拜年。