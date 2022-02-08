【恩愛夫妻】喬寶寶不適求醫遭老婆笑「無得救」　夫妻盲婚啞嫁牽手走過32年

▲ 喬寶寶自爆早前感到不適要睇醫生，竟遭老婆喬嫂嫂嘲笑「無得救」。

已移民蘇格蘭的喬寶寶心繫香港，還不忘中國人傳統禮節，趁農曆新年他連日在IG發帖文介紹傳統習俗，近日他分別貼了與媽媽飲茶、偕老婆行逛格拉斯哥中國城的照片，他自爆早前感到不適要睇醫生，竟遭老婆喬嫂嫂嘲笑「無得救」。

51歲的喬寶寶踏入虎年由年初一開始介紹新年傳統，初三赤口、初五迎財神，到初六他分享夫妻合照去介紹「送窮日」，並自爆早前身體不適，由老婆陪同去睇醫生，他睇完醫生出去取藥時，老婆向醫生查問病況。

醫生同喬嫂嫂講：『你整豐富嘅早午晚餐俾佢食，唔好俾麻煩佢，唔好睇咁多電視劇、上Facebook或WhatsApp佢。唔好買金銀珠寶、衫褲鞋襪，唔好問佢拎零用錢 ，最好就係聽曬佢話。如果你可以做到我所講嘅說話，你老公就會無事。』喬嫂嫂之後點頭就轉身走，回家期間 ，喬寶寶問：『喬嫂嫂，醫生說了什麼？』喬嫂嫂答 ：『醫生說你無得救！』

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喬寶寶補充「送窮日」意指送走貧窮的生活，送走貧窮的感情、事業與一切，迎接富有的生活、感情與事業。相信兩夫妻定必迎接了富有的感情，感到生活富足。

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由於喬嫂嫂入籍香港失敗，熱愛演藝事業的喬寶寶為了家人著想，2013年舉家移民蘇格蘭，自己間中回港工作。

喬寶寶在香港土生土長，操流利廣東話，初戀是一名香港女生，但遭媽媽反對，因媽媽認為即使不在印度，兒子也應娶同鄉，語言及文化風俗都較接近。一向孝順的他為免令媽媽傷心，決定與初戀分手。

▲ 喬寶寶四代同堂，非常幸福。（IG圖片）

不久之後，媽媽就安排他結婚，並拿出3張照片讓他選太太，分別是來自加拿大、英國和印度的「印度西施」。頭兩位都是富婆，而據印度的結婚習俗，所有費用都由女方支出，所以當時他媽媽形容，若娶了頭兩位其中一位作太太，真是「打跛腳都唔使憂」。

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最後，當年只有19歲的喬寶寶選擇了來自印度的太太，他指太太的家底及年齡都與自己相近，且相貌漂亮身材好。婚後二人育有2子，大仔「印度豹」Inderpal已於2018年結婚，去年誕下一子Khalson，榮升爺爺的喬寶寶笑稱，其中文譯名可叫喬加薪或喬孝順。喬寶寶現在四代同堂，生活幸福。

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雖然喬寶寶年少已為人夫，與太太更是盲婚啞嫁，但二人於婚後慢慢培養出感情，且一直很愛老婆。他又指，雖然印度尚有盲婚啞嫁，但離婚率很低，可能是受宗教及文化相互影響。

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責任編輯︰王明芳