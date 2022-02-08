【開心速遞】大小姐神還原雪姨崩潰反應　林淑敏購物曾中伏：外國衫變淘寶款

▲ TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的大小姐（林淑敏飾）神還原雪姨開箱片。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》不時從日常生活中取材拍攝，早前有富貴KOL之稱的雪姨拍了一條名牌聖誕倒數月曆的影片，引起網民熱烈討論。

今晚（２月8日）播出的《愛．回家之開心速遞》，大小姐（林淑敏飾）將神還原雪姨開箱一幕，誇張表情及反應令觀眾為之期待。

林淑敏接受TOPick訪問透露，她雖然沒有購買福袋的經驗，但過往購物時亦曾經中伏，並分享當時的經歷。

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大小姐神還原雪姨

《開心速遞》將於今晚播放第1501集「福袋開箱直播」，劇情講述大小姐買來名牌Channel福袋並於網上直播開箱，然而福袋內容跟大小姐預期相差太遠，以致令她表現崩潰及儀態盡失。

林淑敏受訪指之前沒看過開箱片，「拍這條片前有看回影片作參考，拍攝時有趙希洛和許家傑相伴在旁，因為我不太明白當中的話語，幸得希洛為我執『口鉗』。他們就如左右護法般，給予我膽子，教我如何去說，很多謝他們！希洛於劇中飾演我的秘書，現實中我卻是她的秘書，她教導我很多。」

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▲ （TVB截圖）

林淑敏不買福袋

原來，林淑敏從沒買福袋的經驗，「看見一包不知道內裏是甚麼的袋，便不會購買。有些客有時會送給我，收到時也會開心的，不過自己則沒有買。」

她笑言：「反而我懷疑編劇們有買，各種形式、術語都寫了出來。」

她又謂：「我不購買福袋是因為我不想買一些不適用的物品，通常會有些物品未必會使用。以前或會覺得可以送給他人，但送禮還是送自己也喜歡的物品予他人，我會買一件自己也喜歡、使用的禮物給人，送禮也是心意。」

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Shopping是女人專利

熱愛購物的林淑敏坦言經常也中伏，「現在流行網購，經常使用手機時便會亂花金錢。試過買了晚裝後，對方沒有寄過來，才發現是騙錢，試過連續被人騙了兩次。」

她續指：「有次是外國網站，我摧他時發現對方在敷衍我，最終被騙了數千元。有次以為是買了外國衣服，寄過來時卻發現是淘寶款式，而且尺碼不對。」

經一事長一智

她從過去中學習，「主要都是上網買衫，選擇一些可退貨的店舖，以及會光顧同一間可靠的店。有時候看照片很漂亮，但寄過來可能會貨不對版便退回去。現在有時會上網訂食物，凍肉和水果會親自挑選，其他日用品則會上網買。」

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大小姐福袋

問到假設大小姐推出福袋，當中會有甚麼內容？林淑敏肯定地說：「一定會推出一些我很喜歡及能被使用的物品，我估會賣得貴，因為全都可被使用。我會幻想若然被困一星期，我需要甚麼便將物品Pack起一包，就如求生包般推出。」

她透露「大小姐福袋」內容，「洗面毛巾、牙刷、爽膚水、Cream，不能只有化妝品，連毛巾也需要有，再加上食物，可能是輕食，那星期需要吃的食物，包括麵、湯包、罐頭鮑魚、細包米。」

林淑敏解釋：「我較喜歡民生用品多於奢侈品，收到奢侈品是會很開心的，但如何可用盡、吃盡福袋則必須很落地，以被困一星期在家而能夠生存的福袋作目標，可能內裏會有麵包。」

記者：梁樂欣