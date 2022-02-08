【家居檢疫】政府開始實施「居安抗疫計劃」　中大醫學院6招家居檢疫防疫小貼士

▲ 葵涌運動場流動採樣站多人到場接受檢測。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情恐失控，港府昨日宣布，今日起實施「居安抗疫計劃」，容許合適的密切接觸者改在居家檢疫。中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院災害與人道救援研究所，根據本地、內地和國際建議，制定多項家居檢疫或隔離指引，包括避免與家居檢疫者接觸、接觸家居檢疫者即清潔，以及徹底清潔家居環境；另提醒檢疫人士，如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和呼吸困難等病徵，應立即求醫。

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避免與家居檢疫者接觸

家居檢疫者應盡量佩戴口罩，並留在通風良好的獨立房間

避免與其他家人一同用餐，或共用餐具、牙膏、毛巾或牀單等

接觸家居檢疫者即清潔

為家居檢疫者清理口鼻或排泄物時，戴上一次性手套和口罩，完成後把手套、口罩等廢物扔進有蓋垃圾桶並洗手

接觸檢疫者或他們周遭的環境後，立即用肥皂洗手最少20秒，並用紙巾抹乾雙手

徹底清潔家居環境

每日使用1:99稀釋漂白水清潔家居環境、浴室、廁所及經常接觸的物品表面

家居檢疫者使用過的衣物、毛巾及牀單以普通洗衣液用攝氏60至90度機洗，並充分烘乾

完整家居隔離護理指南：【按此】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：郭詩詩