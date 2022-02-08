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【禍從口出】雪姨自爆新年遭長輩掌嘴　後悔失言：千祈唔好亂講嘢！

娛樂 13:22 2022/02/08

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有「富貴KOL」之稱的雪姨（容可兒）在上月底拍片踩良心茶餐廳盆菜，由此引起公關災難　遭網民圍攻並由此令雪姨主辦的市集掀退租潮，雪姨並為此次失言三度公開道歉。

事件之後，她自1月26日在社交平台第三度道歉後一直「潛水」，沒有再在社交平台發文或發片。

日前，港開電視節目內，雪姨與主播馬梓軒到中環花店選購年花，估計該節目是她在盆菜失言事件前拍攝，雪姨更在節目憶述小時候曾禍從口出的故事。

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被長輩掌嘴

首先，她看中一棵價值4000多元的日本蝴蝶蘭，盼望新一年長開長有。雪姨說︰「過年時喜歡買蘭花，我平時很忙沒時間打理，買蘭花最好！老闆娘說大約10日才淋一次水，而且放在家可增添賀年氣氛。」

談及賀年美食，雪姨最喜歡吃家人炮製的角仔。

她透露曾禍從口出︰「小朋友真的要遠離廚房，否則容易說錯話！我小時候曾被婆婆掌嘴，因為當時我說了句『哎呀！炸到裂開咗』。千萬不要亂說話，會影響之後一年的運氣！」

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投資有眼光

另外，雪姨素來投資有道，曾一筆過付款購入價值千萬元的物業。

她說︰「我覺得財不入急門，要量力而為，而且不要盲目跟隨別人入貨。我做多點功課及資料蒐集，所以不會被人呃！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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