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【逆市吸金】推出《反黑》「招積」NFT　張建聲：希望將我的角色再創作一次

娛樂 13:36 2022/02/08

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熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

張建聲推出「招積」NFT 。

香港娛樂圈在疫情下連番受挫，商場活動、出埠登台買少見少；兩年間戲院又多次被強迫停業， 一大堆港產片排隊等上映，逆境下演員們均要自尋出路。

張建聲除了拍戲和開 Channel外，更與朋友合資創立藝術玩具品牌 NiL ，阿聲為股東之⼀，除了推出藝術玩具模型外，最近又有新搞作，正式加入NFT 熱潮，宣佈得到網劇《反黑》官方授權及認可，與畫師合作將自己飾演的「招積」 一些經典場口設計成十個不同頭像型NFT。

當中包括食眼珠、插眼、被洗腦、紫色西裝等造型，相當有收藏價值。

《反黑》裡的「招積」為張建聲的代表作。

趕上NFT熱潮，阿聲表示是無心插柳，全因在準備拍攝《反黑 2》時，剛好與朋友談及經典角色，覺得「招積」正正是他近年代表作，自己又一直喜歡公仔卡通，故決定以「招積」作起步。

張建聲覺得這NFT圖像最神似。

不斷微調修改

他透露，起初與畫師合作只提供概念，由對方自由發揮，然後大家一齊微調，經過2、3次修改，最終完成了現在的10幅圖像。

阿聲說：「希望將我曾經創作的角色，再創作一次，把角色數碼化，我自己覺得001張圖最似招積，係著紫色西裝乾乾淨淨，最有象徵性。」

最新影片推介：黃子華張繼聰陳湛文專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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